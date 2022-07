La polio reaparece; confirman el primer caso en casi una década

NUEVA YORK.- Estados Unidos confirma su primer caso de polio en casi una década, registrado en el condado de Rockland, Nueva York, de acuerdo con los reportes del Departamento Estatal de Salud.

Un hombre joven no vacunado presentó síntomas de poliomielitis hace un mes, pero ya no es considerado contagioso; autoridades de salud de Rockland confirmaron que el paciente desarrolló una parálisis a causa de la enfermedad.

El paciente no ha realizado ningún viaje fuera de Estados Unidos, por lo que se cree que contrajo una variante del polio derivada de una vacuna tras haber tenido contacto con una persona vacunada con un activo vivo, un tipo de vacuna no utilizada en el país pero disponible en otros.

New Yorkers should know that those already vaccinated are at lower risk, & the polio vaccine has long been part of @CDCgov’s childhood immunization schedule, required by NYSDOH for all school-age children. ??