Grecia combate seis incendios forestales tras ola de calor (VIDEO)

GRECIA.- Un nuevo incendio forestal al sur de Grecia ha consumido varias viviendas en comunidades cercanas al sitio arqueológico de la antigua Olimpia. Con este siniestro suman al menos seis grandes incendios forestales en el país, según el servicio de bomberos.

El reciente incendio comenzó en las cercanías de los pueblos de Krestena y Skillountia durante la tarde del domingo 24 de julio y, hasta el momento, ha llevado a la reubicación de los ciudadanos de seis poblados en la región.

Yannis Artopoios, portavoz del Servicio de Bomberos, especificó que 125 elementos y 43 camiones de bomberos estaban operando en la zona. Adicionalmente, se reportó la presencia de cuatro aviones y cuatro helicópteros de apoyo, pero estos no podrán operar en la noche.

De acuerdo con el servicio de bomberos, junto con el incendio en los alrededores de Olimpia al menos otros seis grandes incendios se han registrado en varios puntos de Grecia, algunos de ellos han estado ardiendo por varios días.

En la isla griega de Lesbos se ha desalojado a más de 450 turistas y lugareños a causa de un intenso incendio que ya ha sido controlado por los bomberos. El reporte más reciente de este domingo indica que solo quedan llamas dispersas en la zona.

Sin embargo, otros dos incendios amenazan las reservas naturales de Grecia; uno en la región nororiental de Tracia, cerca de la frontera con Turquía, y el segundo se reporta en la región de Macedonia Occidental.

A huge part of Greece is on fire and the saddest part is that most of the civilians can do nothing about it.



Mitsotakis is leaving the Greeks to die seemingly.#??a??e?a #?ate?a #antireport #?ad?a #?at? #fires#Greece #Greek #vatera #fire #forest #wildlife #animals pic.twitter.com/E3cMfaVvZ0