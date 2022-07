Trump acusa a Biden de poner ''de rodillas'' a Estados Unidos

WASHINGTON.- Donald Trump realizó su primera aparición pública desde el fin de su mandato presidencial en 2021 durante el 'think tank' conservador, America First Policy Institute, donde aseguró que Estados Unidos "ha sido puesto de rodillas" a causa de las políticas de su sucesor, Joe Biden.

"Nuestro país ha sido puesto de rodillas, literalmente de rodillas. ¿Quién lo habría pensado? [...] Nunca hemos tenido nada parecido a lo que está pasando ahora", dijo el exmandatario.

Durante el encuentro el expresidente de EE.UU. afirmó que la actual administración demócrata ha causado un incremento en la inseguridad e inflación por lo que el país “se está yendo al infierno”.

"Solo hace dos años teníamos una economía floreciente como nunca se había visto antes, la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos, independencia energética y precios de la gasolina históricamente bajos".

Trump también criticó las posturas de lo “políticamente correcto”, las teorías de género y el “pensamiento de izquierda” exigiendo que “se mantengan fuera de nuestra milicia para que, nuevamente, América pueda pelear y ganar guerras”.

"(Estados Unidos) está sufriendo una humillación histórica tras otra en el escenario mundial. Y luego en casa, nuestros derechos y libertades más básicos están totalmente bajo asedio. El sueño americano se está haciendo trizas", afirmó.

En su discurso, el expresidente también propuso la imposición de la pena de muerte para narcotraficantes, el refuerzo de la seguridad en la frontera y un incremento de las condenas para quienes infrinjan las leyes migratorias.

Te recomendamos: Trump actuó dominado por la ira en asedio al Capitolio

Trump anticipa un regreso a la política

En el encuentro America First Policy Institute, Donald Trump insinúo estar considerando una posible candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

"Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", aseguró Trump, quien no obtuvo la mayoría del voto popular durante las elecciones de 2016 pero ganó el voto electoral.

“Tengo que salvar a nuestro país”, afirmó Trump, “Si renuncio a mis creencias, si acepto quedarme en silencio y en casa, sería fácil. La persecución a Donald Trump cesaría de inmediato, pero no lo puedo hacer porque amo nuestro país y a su gente”.

"Este noviembre la gente votará (en las legislativas) para detener la destrucción de nuestro país y votará para rescatar el futuro de Estados Unidos”, aseguró Trump en su reaparición ante el público norteamericano.

“Estoy aquí para comenzar a hablar sobre lo que debemos hacer para lograr ese futuro cuando obtengamos una victoria triunfal en 2022 y cuando un presidente republicano recupere la Casa Blanca en 2024, algo que creo de verdad que sucederá", expresó Donald Trump.