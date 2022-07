Primera dama de Ucrania en portada de Vogue causa controversia

UCRANIA.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y esposa, posaron para la portada de la revista Vogue como parte del artículo “Retrato de valentía: una entrevista con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska”.

La guionista de 44 años de edad habló sobre “la vida en tiempos de guerra”, su matrimonio, sueños para el futuro de su país y el rol que tanto ella como el presidente Zelenski tienen dentro del conflicto bélico contra Rusia.

“Ser primera dama no es un papel que Olena Zelenska haya querido desempeñar. "Me gusta estar entre bastidores, me iba bien", dijo a Vogue en una amplia entrevista realizada en persona en Kiev”, describió la revista en redes sociales al publicar el artículo.

En la entrevista hecha por la periodista Rachel Donanio, la primera dama habló de su preocupación por la actual guerra con Rusia, pero dijo estar “impaciente por la victoria después de lo “horrible” que han sido los últimos meses de conflicto.

Además de relatar su historia de pareja con Volodímir Zelenski, la primera dama ucraniana dijo que es difícil que otros comprendan lo agotador que es lidiar con una guerra, tanto en el campo de batalla como en la esfera informática.

De acuerdo con Vogue, Olena Zelenskadijo estar al frente de un programa de apoyo para civiles heridos durante los ataques, además de dirigir las capacitaciones a profesionales de salud mental, socorristas y trabajadores sociales.

“Me gustaría ver a cada mujer ucraniana aquí, en mi lugar. Cada mujer que lucha, que es voluntaria, cada mujer en campos de refugio, quienes hacen su trabajo mientras suenan las sirenas, quienes resisten la ocupación. Todas ellas tienen el derecho y merecen estar en la portada de una revista internacional”, escribió en Instagram la primera dama.

Para su artículo en Vogue, Olena Zelenska posó junto a mujeres soldado en las ruinas del aeropuerto de Kiev, con el presidente Zelenski dentro de la oficina presidencial, y en la residencia oficial siendo resguardada por militares y trincheras con costales de arena.

La publicación también destacó el estilo “elegante y sutil” de la primera dama, quien vistió con colores oscuros, y como cada atuendo fue creado por diseñadores ucranianos.

La portada en Vogue de la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, junto a su esposo el presidente Volodímir Zelenski despertó un debate en redes sociales debido a la situación actual del país frente a la guerra contra Rusia.

En redes sociales surgieron comentarios criticando a la pareja presidencial por su portada en Vogue:

"Mientras enviamos a Ucrania $ 60 mil millones en ayuda, Zelenskyy está haciendo sesiones de fotos para la revista Vogue. Estas personas piensan que no somos más que un montón de tontos", escribió en Twitter la congresista norteamericana, Lauren Boebert.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania compartió una de las fotos de la pareja presidencial con la leyenda: " Dolor, coraje... y determinación para ganar".

The First Couple of Ukraine.

Look closer at their faces.

Pain, courage... and determination to win.

