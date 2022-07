El papa Francisco no descarta renunciar: "La puerta está abierta"

Papa Francisco no descarta dimitir. Debido a los problemas en una rodilla, que le impiden desplazarse por sí mismo, el Santo Padre consideró la posibilidad de renunciar. Foto: Twitter

El papa Francisco dejó la puerta abierta a su dimisión, pero precisó que no está pensando en ello en la actualidad, aunque reconoció que tiene que reducir su actividad, especialmente en cuanto al ritmo de viajes.

El Pontífice puntualizó que no está pensando en dimitir ahora mismo, pero eso no significa que no pueda empezar a valorar esta posibilidad próximamente, según reprodujo 20minutos.es.

He viajado a #Canadá como peregrino para caminar con y por los #PueblosIndígenas: para que se siga adelante en la búsqueda de la verdad, en los caminos de sanación y reconciliación, y se siembre esperanza en indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos fraternalmente. — Papa Francisco (@Pontifex_es) July 30, 2022

¿Cuál es el actual estado de salud del Santo Padre?

En este sentido, el Santo Padre se refirió a su estado de salud, ya que en los últimos seis días, durante su visita a Canadá, apenas podía dar algunos pasos y se desplazó en una silla de ruedas la mayor parte del tiempo por la lesión de rodilla que arrastra.

"No creo que pueda seguir con el mismo ritmo de viajes que antes. Pensando en mi edad y mi limitación, tengo que tomármelo con calma", reconoció el Papa.

Su problema de rodilla podría solucionarse con una operación, pero no quiere volver a pasar por el quirófano después de la intervención en el colon hace poco más de un año. "Con la anestesia no se juega", expresó el Pontífice sobre someterse a una operación.

uD83DuDCF9VIDEO: El Papa Francisco terminó su viaje a Canadá visitando Iqaluit, casi llegando al Polo Norte, donde ninguna planta crece más de 20 cm. Antes de partir rumbo a Roma, se reunió con jóvenes y ancianos para reiterar su pedido de perdón. #WalkingTogether pic.twitter.com/8c2AXnUmGx — ACI Prensa (@aciprensa) July 30, 2022

