Responde EE.UU. a “retórica” de China

WASHINGTON (EFE).— Estados Unidos considera “innecesaria” y “de poca utilidad” la retórica de China sobre el posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien no ha anunciado públicamente sus planes entre rumores de que ayer mismo partiría a Asia.

En declaraciones a la prensa, un vocero de la Casa Blanca, John Kirby, criticó ayer a China por sus amenazas en relación al viaje a Pelosi, sobre todo, después de que anteayer el presidente estadounidense, Joe Biden, reiterara a su colega Xi Jinping que la política de Washington hacia Taiwán no ha cambiado.

“Esta retórica es innecesaria y de poca utilidad. No hay razón para que se produzca esta pelea, no hay razón para que aumente la tensión física. No hay razón para eso porque no ha habido ningún cambio en la política estadounidense”, manifestó Kirby en rueda de prensa.

Ayer mismo, en su rueda de prensa semanal y en medio de gran expectativa, Pelosi volvió a negarse a confirmar una gira por Asia o una visita a Taiwán, pero dijo sentirse “muy ilusionada” por continuar conversando con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) tras la cumbre de este año en Washington.

Por su lado, el expresidente Donald Trump criticó a la congresista en la red social Truth Social por causar “fricciones y odio”.