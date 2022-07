Retrata el poderío de las olas

Comparta este artículo

HALEIWA, Hawái (AP).— El fotógrafo Clark Little es famoso por sus impresionantes imágenes desde dentro de algunas de las más poderosas y peligrosas olas del orbe.

El artista, originario de la costa norte de la isla hawaiana de Oahu, ha pasado 15 años documentando las olas que rompen violentamente en la costa, esas fuerzas monstruosas que forman túneles en las aguas del Pacífico y hacen retumbar la arena, sin arrecifes o más agua que las frene.

Little es autor del libro “The Art of Waves (El arte de las olas)”, que relata sus aventuras en el océano. Contiene más de 150 de sus imágenes favoritas.

“Las olas que rompen en la orilla son tan hermosas y aterradoras al mismo tiempo”, dice. “Solía surfearlas ... así que me siento cómodo, me gusta el fondo de la arena, creo que tiene más colores ‘aqua’ hermosos”.

El surfista Kelly Slater le dice de cariño “Turbo” a Little, pues era famoso por conducir rápidamente y correr riesgos cuando los dos se conocieron décadas atrás, mucho antes de que Slater se convirtiera en uno de los surfistas más reconocidos.

“Clark está tan conectado con lo que observa. Le parece tan natural”, explica Slater, quien escribió el prefacio del libro. “Simplemente se le ocurrió capturarlo un día”.

El surfista de grandes olas Laird Hamilton considera que las fotografías de Little le dan la oportunidad de apreciar la belleza y la complejidad del océano de una manera imposible de hacerlo cuando se está surfeando.

“Sus libros capturan las cosas del océano que nos hacen creer que hay poderes superiores”, indica.

Cuando era más joven, Little surfeaba las olas que rompían en la orilla, algo que pocos se atreven a hacer. Little admite que se ha metido en problemas. “Un día estoy tratando de nadar para tener la toma... entonces llega una ola, dos olas, tres olas...”.

“Me quedé sin aire y llegaron cinco olas más, no podía nadar hacia adentro. No podía salir porque me estaba jalando. Era enorme y simplemente un caos”.

En el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, entusiastas como Little muestran su respeto a las olas.