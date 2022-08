Viruela del mono. California también declara estado de emergencia

ESTADOS UNIDOS.- California es el segundo estado de EE.UU. que declara estado de emergencia ante el brote de viruela del mono en el país en los últimos tres días.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el estado de emergencia tiene el propósito de agilizar las labores de combate y prevención de la viruela símica.

“Seguiremos trabajando con el gobierno federal para asegurar más vacunas, elevar la sensibilización en torno a reducir el riesgo, y apoyar a la comunidad LGBTQ en el combate a la estigmatización”, afirmó el gobernador californiano.

Además de California, el estado de Nueva York, donde se registraron mil 400 casos, y la ciudad de San Francisco, con 261 contagios confirmados, declararon estado de emergencia en respuesta al brote mundial de viruela del mono.

La ciudad de San Francisco hizo el anuncio el jueves 29 de julio, y Nueva York hizo lo mismo el sábado 30 de julio.

El pasado viernes 29 de julio, Newsom dijo que era demasiado pronto para declarar estado de emergencia pero rectificó la decisión estatal la tarde de este lunes 1° de agosto.

De acuerdo con el Control y la Prevención de Enfermedades informó que se han registrado 6 mil casos de viruela del mono en 48 estados. El 47% de los contagios se presentaron en California, Illinois y Nueva York.

Al anunciar el estado de emergencia, Newsom aseguró que la declaratoria ayudará a la entidad a coordinar la respuesta del gobierno, obtener más vacunas y encabezar las iniciativas de educación y divulgación sobre donde obtener tratamiento médico.

