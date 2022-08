Atacan al escritor Salman Rushdie en plena conferencia en Nueva York

NUEVA YORK.- El escritor británico Salman Rushdie fue víctima de un ataque con arma blanca durante una conferencia en la Institución Chautauqua al oeste de Nueva York.

Según relató un reportero de The Associated Press, un hombre irrumpió en el escenario mientras el autor era presentado, tacleó a Rushdie y comenzó a golpearlo cuando estaba en el suelo hasta que el agresor fue inmovilizado.

La Policía de Nueva York informó que Salman Rushdie sufrió “heridas de cuchillo en el cuello” y fue transportado en helicóptero a un hospital. Hasta el momento, se desconoce su estado.

Salman Rushdie de 75 años de edad, es autor de la conocida obra “Los versos satánicos” de 1988. El libro fue prohibido en Irán a través de una fetua o decreto religioso al considerarse una ofensa al Corán, a Mahoma y a la fe islámica.

En febrero de 1989, un año después del lanzamiento del controversial libro, el ayatolá Jomeini ordenó la muerte del autor y de todos los implicados en la publicación de “Los versos satánicos”. En 1992 se ofreció una recompensa de cinco millones de dólares a quien asesine a Salman Rushdie.

La obra también fue prohibida en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Lee también: Muere entre críticas y polémica

El ataque de este 12 de febrero es el atentado más reciente en contra de “Los versos satánicos” de Salman Rushdie a causa de la fetua en su contra y de los implicados en la publicación de la obra.

El interés internacional por las amenazas contra el escritor llevó a la creación del Comité Internacional para la Defensa de Rushdie y sus editores en 1989, en la que participaron The Financial Times, The Guardian, The Independent, Le Monde y El País.

En 1991, Ettore Capriolo, traductor de la novela al italiano, fue apuñalado en su apartamento. El agresor se presentó ante él como un ciudadano iraní. El traductor recibió varios golpes en la cabeza, heridas de arma corta en el cuello, brazos y tórax pero sobrevivió.

En el mismo año el traductor al japonés de la novela, Hitoshi Igarashi, fue asesinado en Tokio.

Aunque Rushdie se retractó públicamente por el contenido de la novela, y reiteró su adhesión al Islam, la fetua no fue levantada. También en 1991, dos líderes islámicos calificaron de “Inaceptable" la relación del autor con el Islam ya que se negaba a retirar la novela del mercado.

El llamamiento a la muerte de Rushdie disminuyó por algunos años gracias a que en 1998, el gobierno iraní se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas a no atentar en contra del autor, como parte de un acuerdo mayor para establecer relaciones con Inglaterra.

Sin embargo, en 2016 la agencia iraní anunció una recompensa de 600 mil dólares para levantar nuevamente la fetua, cantidad recaudada por cuarenta medios públicos.

El escritor de origen indio y naturalizado británico ha temido por su vida por décadas y ha tenido protección diaria desde que se levantó la fetua en su contra.

El incidente más reciente en su contra se dio en 2012, cuando tuvo que cancelar su participación en el Festival de Literatura de Jaipur (India) porque se sospechaba que dos sicarios intentarían asesinarlo durante el evento.

Te podría interesar: Marina Ovsyannikova, periodista rusa recibe arresto domiciliario por protestar contra la guerra en Ucrania

Tras el ataque en contra de Salman Rushdie en Estados Unidos, varias figuras públicas de India y escritores del país han mostrado su indignación ante el incidente.

"El ataque a Salman Rushdie en Nueva York es cobarde. Este es el resultado de campañas de odio llevadas a cabo sistemáticamente por fanáticos y que radicalizan a seres humanos comunes", escribió en Twitter, Tushar Gandhi, bisnieto del líder pacifista indio Mahatma Gandhi.

El escritor indio Amitav Ghosh dijo estar horrorizado por el ataque, mientras que la escritora bangladesí Taslima Nasrin, también bajo amenaza por sus comentarios sobre el Islam, lamentó el apuñalamiento contra el autor, quien contaba con protección policial en el evento.

Autores como Stephen King, J.K Rowling y David Simon también lamentaron el ataque a Salman Rushdie en redes sociales.

And Rushdie now.

It's becoming apparent this fresh new century is offering up a new Dark Age, a late chance for the social and political de-evolution of the human race. We've edged forward in fits, starts, and the occasional leap. But greed, fear and superstition will out. — David Simon (@AoDespair) August 12, 2022