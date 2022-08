MÉXICO.— Dani Schepers, un influencer, causó asombró y preocupación a sus seguidores luego de mostrar el cambio que sufrió su rostro durante uno de sus viajes a México. Tras la transformación que tuvo, el español explicó el insólito suceso que vivió.

Influencer termina con el rostro deforme tras su visita a México

A través de redes sociales, el influencer español contó que su rostro se deformó luego de que sin explicación y sin su consentimiento, le sacaron una muela.

“La deformación de mi cara durante mi viaje a México. Si me conoces sabrás que soy muy transparente... Y estoy cansado de ver solo ‘caras bonitas’ y ‘cuerpos perfectos’. Hay veces que estas cosas pasan. Y aquí estoy para compartirlas”, escribió Dani Schepers en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.

Mediante un vídeo, el creador de contenido relató que estando en el país, un día amaneció con una molestia en la muela y pensó que no sería nada grave, por lo que lo dejó pasar, pero el dolor se volvió insoportable así que tuvo que ir a un hospital.

Al llegar al nosocomio, el personal médico lo canalizaron con un dentista, quien le dijo que le tenía que sacar una muela y sin poder decir nada al respecto, el doctor se la extrajeron; Dani Schepers no obtuvo una explicación sobre esta acción.

“No sabía muy bien exactamente dónde quedaba un dentista, así que terminé yendo a un hospital general que me derivó a una especie de clínica que en principio parecía ser normal. En cuanto llegué, el dentista tardó 30 segundos en revisarme la boca y en decirme que tenía que sacarme la muela”, detalló el español.

Tras la extracción, el influencer se retiró de la clínica y siguió disfrutando sus vacaciones, pero a la mañana siguiente su cara lucía más hinchada que el día anterior y su malestar continuó.

“Lo cierto es que todo era muy raro porque fue todo muy inmediato, no se firmó ningún papel y cuando me quise dar cuenta tenía los instrumentos en la boca. Al día siguiente fue así como amanecí, dos días después era así como tenía la cara y lo cierto, y muy a mi pesar, es que nunca supe qué me hicieron”, explicó mientras mostraba su cara deforme.

¿Quedó deforme permanentemente el rostro del influencer Dani Schepers?

Luego de contar cómo es que su rostro sufrió una deformación, el español lamentó lo que le pasó, sin embargo, aclaró que con el paso de los días su rostro volvió a la normalidad.

El influencer Dani Schepers aprovechó su vídeo para reiterar que valía la pena seguir viajando por el mundo, sin importar que a veces tuviera malas experiencias.

Cabe destacar que la complicada situación que atravesó el español no es la primera, anteriormente, el influencer ha contado algunas malas experiencias que ha vivido en otras partes del mundo, tal es el caso de la vez que le tuvieron que cortar parte de la piel que había sido afectada por el veneno de una araña que lo mordió por la noche y él no se dio cuenta.