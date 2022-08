Arresto de cosplayer por usar un kimono causa polémica: "¿Acaso no eres china?"

SUZHOU, CHINA.- A través de la red social de China, Weibo, se difundió un vídeo del arresto de cosplayer por usar un kimono, un vestido tradicional japonés, en la calle comercial de la ciudad de Suzhou.

"Si llevases un traje tradicional chino, no te diría nada, pero llevas un kimono. ¿Acaso no eres china?", reclama el policía durante el arresto de la mujer.

La mujer, quien se encontraba en el barrio conocido la “Pequeña Tokio, responde que sólo está tomándose algunas fotos y pregunta al agente “¿Tienes derecho a gritarme así?, a lo que el oficial responde simplemente “Si”.

El oficial advierte a la joven que si no coopera con las autoridades, podría ser acusada de “provocar disturbios y causar problemas”, que según organismos civiles, es un delito escasamente definido y utilizado para el arresto de activistas, manifestantes u organizadores de protestas.

A young Chinese woman was taken away by local police in Suzhou last Wednesday because she was wearing a kimono. "If you would be wearing Hanfu (Chinese traditional clothing), I never would have said this, but you are wearing a kimono, as a Chinese. You are Chinese!" pic.twitter.com/et8vWOferQ