Sanna Marin se defiende

HELSINKI (EFE).— Otro polémico video de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marini, apareció ayer en las redes sociales, donde se le ve bailando íntimamente con un hombre que no es su esposo en una discoteca.

El nuevo material fue dado a conocer por el tabloide sensacionalista “Iltalehti”, mismo que anteayer difundió un primer video de una fiesta privada donde la funcionaria canta y baila de forma alocada con un grupo de amigos y donde se sugiere que se consumió cocaína.

Según información de “Iltalehti”, los hechos del video ocurren entre el sábado 6 y el domingo 7 pasado.

En el vídeo, difundido en foros de debate y Twitter, se observa a Sanna bailando íntimamente con el cantante finlandés Olavi Uusivirta en una sala VIP de la discoteca Teatter de Helsinki.

El video muestra a la pareja en una pista de baile llena de gente y en un momento dado el cantante aparentemente besa en el cuello a Sanna Marin.

Ayer, la funcionaria dijo a los reporteros que “no pasó nada en el video que mi esposo no supiera”.

“En mi opinión, no me han besado en el cuello. Me debe haber dicho algo (su pareja de baile)”, añadió.

Ayer mismo, la primera ministra desmintió de nuevo haber consumido sustancias estupefacientes durante la fiesta e informó que ya se sometió a una prueba de drogas “para limpiar su reputación”, cuyos resultados se harán públicos dentro de una semana.

“En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves de que he consumido drogas. Por mi propia protección legal, aunque considero que la exigencia de un test de drogas no es razonable, para borrar tales sospechas hoy (por ayer) me he sometido a un test de drogas”, dijo en rueda de prensa. Luego afirmó que nunca ha tomado drogas, ni ha visto a nadie tomarlas.

“Nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he consumido drogas. Ojalá viviéramos en una sociedad en la que se pudiera confiar en mi palabra. Pero como ahora quieren levantar esas sospechas, por eso me hice la prueba”, afirmó.— Iltalehti/EFE