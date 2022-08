Biden perdona deuda estudiantil a millones de americanos

ESTADOS UNIDOS.- A unos meses de las elecciones, el presidente Joe Biden anunció el perdón de parte de la deuda estudiantil que agobia a millones de estadounidenses.

Biden informó que el Gobierno de Estados Unidos condonará 10 mil dólares (alrededor de 200 mil pesos) a egresados con préstamos estudiantiles de miles de dólares.

La cancelación de la deuda libera miles de millones de dólares que pueden ser invertidos en otros gastos como la compra de una vivienda, además de impulsar el apoyo al Partido Demócrata en las elecciones de noviembre.

"Manteniendo mi promesa de campaña, mi administración está anunciando un plan para dar un respiro a las familias trabajadoras y de clase media mientras se preparan para reanudar los pagos de préstamos estudiantiles federales en enero de 2023", escribió Biden en Twitter.

De acuerdo con datos de la Casa Blanca, la deuda acumulada de préstamos educativos federales asciende a 1.6 billones de dólares y va en aumento para los más de 45 millones de universitarios prestatarios, “es una carga significativa para la clase media de Estados Unidos”.

El alivio económico de 10 mil dólares para la deuda estudiantil será otorgado a graduados universitarios que ganen menos de 125 mil dólares anuales o 2 millones 500 pesos.

Para quienes asistieron a la universidad con ayuda del gobierno a través de las becas Pell el alivio económico será de 20 mil dólares.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.



I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I — President Biden (@POTUS) August 24, 2022