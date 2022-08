Inundaciones en Paquistán causan colapso total de un hotel de lujo (VÍDEO)

KALAM.- Las intensas lluvias y severas inundaciones en Paquistán causaron el derrumbe de un hotel de lujo en el valle Swat así como el colapso de varios puentes y la muerte de cientos de personas.

Un vídeo realizado por ciudadanos captó el momento cuando el hotel de lujo New Honeymoon, ubicado en la orilla del río Swat en Kalam se derrumbó. Afortunadamente, no se reportaron víctimas debido a que los huéspedes fueron desalojados un día antes.

De acuerdo con los reportes de la agencia Reuters, el hotel y otros edificios cercanos fueron desalojados como prevención ante la inundación causada por las fuertes lluvias de los últimos días.

New Honeymoon Hotel Swat in Kalam swept away due to rains and flash floods ?? pic.twitter.com/TMVQY3bj7g