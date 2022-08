El Papa nombra nuevos príncipes de la Iglesia hoy

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).— El papa Francisco nombrará hoy 20 nuevos cardenales, pero decidió aprovechar la ocasión para celebrar también el lunes y martes próximo una reunión para la que invitó a participar a todos los purpurados del mundo y en la que soplan aires de cónclave al ser la primera vez en la que aquellos que elegirán al futuro Pontífice se verán las caras.

Para el consistorio, como se denomina a la reunión de cardenales de hoy, el primero que se celebra en pleno agosto, se había anunciado el nombramiento de 21 nuevos purpurados, pero serán 20 porque el belga Lucas Van Looy decidió no aceptar la birreta y el anillo cardenalicios. De modo que serán finalmente 16 electores, menores de 80 años y por tanto podrán entrar en la capilla Sixtina a elegir al nuevo Papa, y cuatro no electores, que no tienen derecho a voto. De ellos, cinco son americanos, cinco asiáticos, ocho europeos y dos africanos.

De todos los rincones

Los nuevos cardenales llegan de todos los rincones del mundo como el arzobispo de Ekwulobia (Nigeria), Peter Okpaleke; el arzobispo de Goa y Damao (India), Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão; el arzobispo de Ekwulobia (Nigeria), Anthony Poola, o el obispo de Wa (Ghana), Richard Kuuia Baawobr.

Y entre ellos también están el arzobispo español Fernando Vérgez Alzaga; el arzobispo de Brasilia, Paulo Cesar Costa; el de Manaus, Leonardo Ulrich, que será el primer cardenal de la región amazónica, y el de Asunción, Adalberto Martínez Flores, que se convertirá en el primer cardenal paraguayo.

Entre los mayores de 80 años está el arzobispo emérito de Cartagena de Indias (Colombia), Jorge Enrique Jiménez Carvajal.

Otro nuevo cardenal inesperado es el arzobispo Giorgio Marengo, un italiano de 48 años que es el administrador de la Iglesia católica en Mongolia, donde hay poco más de 1,500 católicos.

El número total de cardenales aumentará a 227, los electores pasarán de 116 a 132 y los no electores de 91 a 95.

También ha cambiado la distribución geográfica pues, por ejemplo, en 2013 Asia y Oceanía sumaban 11 cardenales electores y, tras el consistorio de hoy, llegarán a 24, y algunos vienen de zonas donde nunca tuvieron purpurados como Tonga o Papúa Nueva Guinea.

Europa no cambia mucho a nivel numérico —de 60 pasa a 54—, aunque sí detecta una bajada de purpurados electores italianos pues en 2013 eran 28 y a finales del año que viene, cuando algunos cumplan 80 años, quedarán en 14.

Huella

Francisco ya dejó su huella en el colegio cardenalicio, pues eligió a 83 de los 132 cardenales electores, alrededor del 63% de los que formarán parte del cónclave y por primera vez se reunirán en Roma.

El tema principal de la reunión será, como indicó el Papa, reflexionar sobre la nueva Constitución Apostólica “Praedicate Evangelium”, que reforma la organización de la Curia, la administración de la Iglesia católica.

Aunque para algunos, el Papa también consultaría a los cardenales sobre otros temas importantes para la Iglesia como la redacción de unos estatutos que regulen la figura del Papa emérito.

El inédito consistorio, el Papa en silla de ruedas y la visita este domingo a L’Aquila (centro), la ciudad donde está enterrado Celestino V, el primer Pontífice que renunció, habían alimentado las elucubraciones sobre la posible renuncia.

El periodista Alberto Melloni afirmaba hace unos días en el diario “La Repubblica” que la reunión de la próxima semana tiene “un claro sabor preconclavario”, pues “el Papa ha anunciado en repetidas ocasiones que la “puerta de la renuncia está abierta”.

“Quizás el Papa lo convocó para verificar la calidad de los nombres que ha elegido o para crear un poco de sociabilidad cardenalicia, pero ciertamente los cardenales nunca han visto un consistorio como este”, explicaba Melloni.

El sacerdote y periodista Luis Badilla, que gestiona uno de los blog más seguidos sobre temas vaticanos (“il sismografo”), titulaba en uno de sus artículos sobre el consistorio: “Ensayos de cónclave”.

Badilla consideraba, según los cálculos de las reservas en las residencias religiosas dedicadas a los purpurados, que es posible prever “una presencia de 145-150 cardenales”.

“La reunión, independientemente de cómo se convoque y se presente, de hecho, canónicamente, será un consistorio extraordinario, el segundo de este Papa, que el 20 y 21 de febrero de 2014 reunió a los cardenales para hablar de la familia y en el que sólo estuvieron presentes los primeros 19 cardenales creados por Jorge Bergoglio”, explica el sacerdote.