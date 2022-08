Italia. Más de 2 mil migrantes en 50 embarcaciones llegan en un solo día

LAMPEDUSA.- Italia alcanzó una cifra récord con la llegada de 2 mil migrantes y más de medio centenar de embarcaciones al país, según confirmaron las autoridades italianas a la cadena de noticias nacional Rai.

El sábado 27 de agosto, 50 embarcaciones que transportaban mil migrantes arribaron a las costas de la isla italiana de Lampedusa, uno de los principales focos de migración en la ruta del Mediterráneo, cuyo récord pasado era de 36 migrantes en un solo día.

A esta cifra récord se suman las embarcaciones que llegaron a Marettimo y Pantelleria el mismo sábado para un total de 2 mil migrantes en un solo día, de acuerdo con el medio local 'Il Giornale'.

Yesterday, once again one of the boats spotted by #Seabird was rescued by #OceanViking. Life-threatening scenes happen daily on the #Mediterranean. The civil fleet rescues while the #EU looks the other way and willfully puts human lives at risk. https://t.co/dFolmHOsbz pic.twitter.com/CWFuPcktUt