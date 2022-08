Japón anuncia la reubicación de 200 mil personas por las intensas lluvias

JAPÓN.- El gobierno de Japón ordeno la reubicación de los habitantes de pueblos norte del país debido a las intensas lluvias, las cuales han causado la crecida de los ríos y la desaparición de dos personas.

Unos 200 mil habitantes de los condados de Niigata, Yamagata, Fukushima, Ishikawa y Fukui han resultado afectados por las lluvias, que incluso han dejado varios puentes destruidos.

De acuerdo con los avisos de emergencia de la cadena pública de televisión NHK, la reubicación de residentes de estos cinco condados del norte no es obligatoria.

Las autoridades japonesas emitieron una alerta por riesgos de deslizamientos de tierra e inundaciones en las regiones del norte del país.

Ciudadanos de las prefecturas de Ishikawa, Fukushima, Niigata compartieron en redes sociales vídeos de las inundaciones en carreteras y casas debido a las fuertes lluvias.

