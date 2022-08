Trump confesó que "le cae bien" AMLO pese a ser un socialista: "Eso no lo hace mala persona"

ESTADOS UNIDOS.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó la relación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y reconoció su respuesta ante la crisis migratoria de 2019 cuando coincidieron sus mandatos presidenciales.

“Dijeron ‘nos encantaría darles a los soldados, libre de cargos, señor’, y lo hicieron, estuvieron geniales”, dijo Trump refiriéndose al envío de 28 mil soldados mexicanos a la frontera para contener el paso de migrantes a EE.UU.

Durante el mitin político en Waukesha, Wisconsin de este domingo 7 de agosto, al elogiar la respuesta de AMLO ante la crisis migratoria y el ceder a las exigencias de Estados Unidos, Trump reconoció que el presidente mexicano “le cae bien”.

“Me cae bien el presidente, es un socialista, pero está bien. Eso no lo convierte en una mala persona, pero en este país (EU) sí tenemos unas personas verdaderamente malas”, dijo Trump en la reunión con simpatizantes donde retomó el lema de campaña, “Make America Great Again”.

En un encuentro con simpatizantes del 6 de agosto, Trump reiteró como el gobierno de México “no tenía otra opción, porque de lo contrario habríamos puesto aranceles por todos lados” y que “nunca había visto a alguien doblarse así”, refiriéndose a un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad.

“Y me dice (Ebrad), ´¿podría dejar la habitación para hacer una llamada?´, cinco minutos después regresa y dice ´Señor presidente, estaríamos honrados de proporcionarle 28 mil soldado. Estaríamos honrados de aceptar miles y miles de personas en la frontera mexicana y mantenerlos en México hasta su deportación´. Fue increíble […] tomó unos cinco minutos. Tomó más tiempo el crear el pedazo de papel que tuvo que firmar”.

De acuerdo con Trump, inicialmente, AMLO se negó a llevar a cabo el despliegue militar en la frontera con Estados Unidos, pero finalmente cedió en las negociaciones después de que su homologo amenazó con imponer un 25% de aranceles a las importaciones.

