Atentados del 11/9. Migrantes latinos que limpiaron zona cero en Nueva York aún sufren secuelas de salud

NUEVA YORK.- 21 años después de los atentados del 11/9, los migrantes latinos que colaboraron en las labores de limpieza del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York aún sufren de problemas de salud y secuelas derivadas de estancia en la zona cero.

“Su salud se sigue agravando, y esta es una triste realidad con la que viven”, expresó Rosa Bramble Caballero, trabajadora social clínica y especialista en traumas migratorios en rueda de prensa desde Nueva York por el aniversario del Atentado del 11 de septiembre.

Rosa Bramble destacó que el gobierno de Estados Unidos debe, por lo menos, legalizar el estatus migratorio de los latinos que apoyaron durante 9/11 como indemnización por los daños causados a su salud derivados de sus labores en la zona cero del ataque.

Rosa Bramble destacó que el estos grupos de migrantes “nunca dudaron” durante el arduo trabajo de limpieza en la zona cero del ataque del 11 de septiembre, que incluyo edificios comerciales y viviendas.

Sin embargo, la fundadora del grupo “Nuestros Héroes” resaltó que nunca se les informó que se estaban exponiendo a contaminación con sustancias químicas o los efectos que podría tener el estar envueltos en cenizas y polvo.

Tampoco se les dio la protección adecuada para dichas labores, además que comían en el mismo sitio donde se realizaba la limpieza, ni se les solicitó aclarar su estatus migratorio cuando se aceptó su mano de obra.

“Nunca les pidieron documentos en aquellos momentos para hacer su trabajo”.

La trabajadora social relató como muchos de los migrantes latinos enfermaron y algunos incluso perdieron la vida a causa de enfermedades derivadas de sus labores.

Algunos de ellos regresaron a sus país donde murieron, otros fueron deportados, y otros permanecen en Estados Unidos, enfermos y aún en calidad de ilegales pese a promesas del gobierno de otórgales residencia.

La historia de Lucelly Gil, colombiana que ayudó tras el 11S

Durante los ocho meses siguientes a los atentados del 11S, miles de inmigrantes latinos limpiaron el escombro, vaciaron y demolieron edificios daños de la zona cero del World Trade Center.

En total, retiraron 1.8 millones de toneladas de escombros por un pago de 7.5 a 10 dólares la hora, el cual se encontraba apenas por encima del salario mínimo de 2001 y jornadas de trabajo de 12 horas.

Una de ellas fue la colombiana Lucelly Gil de 45 años en ese entonces, quien recogió escombro por 12 horas diarias durante seis meses, adentrándose en el nubarrón de polvo tóxico que dejó la caída de las Torres Gemelas.

En una sesión del grupo de apoyo a limpiadores latinos del 11/9 “Fronteras de Esperanza” durante el vigésimo aniversario del 11/9 en Queen se sinceró frente a corresponsales de la agencia AFP sobre las secuelas de salud que le dejó la labor.

Lucelly Gil, colombiana que ayudó tras el 11S

La colombiana de ahora 66 años relató que sobrevivió al cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres que estuvieron en el sitio del atentado, uno de sus brazos quedó inutilizado y aún le causa dolor intenso diario. También sufre de depresión y continúa siendo una residente sin papeles en Estados Unidos.

Lucelly, al igual que los miles de latinos que apoyaron en las limpieza, no sabía que la exposición al asbesto y a otros materiales tóxicos como el plomo les causaría problemas como cáncer, asbestosis y enfermedades respiratorias además de padecer trastornos como estrés postraumático, ansiedad y depresión

Latinos que apoyaron en los atentados de 11/9 aún no tienen residencia

En 2017, 16 años después de sus labores de apoyo y rescate, el congresista Joe Crowley presentó una propuesta en beneficio de los socorristas y trabajadores de limpieza latinos que pedí otorgarles la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, Crowley perdió en las elecciones contra Alexandria Ocasio Cortez, por lo que la propuesta nunca fue discutida en el Congreso.

Tras su victoria, Alexandria Ocasio prometió volver a presentar el proyecto pero hasta el día de hoy eso no ha ocurrido.

“Que la gente que limpió no tenga papeles es una injusticia porque perdió lo más preciado, que es la salud. Ahí no hay plata que valga [...] La salud no tiene precio”, dijo a la AFP Rubiela Arias, otra limpiadora colombiana de la Zona Cero en 2021.

Se estima que unos 2 mil migrantes latinos trabajaron en las labores de limpieza de la zona cero de los atentados del 11/9 en Nueva York. La salud de algunos continúa deteriorándose mientras esperan recibir su ciudadanía.

