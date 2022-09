Florerías de Londres sin 'stock', ¿Qué pasará con las ofrendas de flores a la Reina Isabel II?

LONDRES.- Ya no hay flores en Londres, al menos no en las florerías, esto debido a la venta de miles de arreglos para la Reina Isabel II que en estos momentos decoran las puertas del Palacio de Buckingham.

De acuerdo con el periódico británico, Daily Mail, miles de personas siguen llegando en masa al Palacio de Buckingham para dejar alguna ofrenda en memoria de la Reina Isabel II, desde ramos enormes hasta rosas individuales o girasoles.

Por ello, las florerías de Londres reportan que se han quedado sin stock disponible para cubrir la demanda de miles de personas que desean dejar un arreglo para la reina como dicta la tradición occidental cuando muere una persona querida.

Pero no solo el stock de flores se ha agotado en Londres. Cuatro días después de la muerte de la Reina Isabel II, cientos de personas siguen llegando al palacio para dejar sus ofrendas pero ya prácticamente no hay espacio.

Al igual que las miles de ofrendas que los londinenses dejaron en el Palacio de Kensington tras la muerte de Lady Di, las flores para la Reina Isabel II serán convertidas en abono para mantener con vida los mismos jardines de la monarca.

Además de los arreglos de flores, las personas han dejado cartas, velas, tarjetas e incluso peluches tanto en el Palacio de Buckingham como en los castillos de Balmoral, Sandringham y Windsor e incluso Green Park en el centro de Londres.

“You will always have a place in all our hearts. Thank you for keeping us together.”



Green Park near Buckingham Palace has become a field of ?????? with row after row of flowers and messages brought by thousands of people remembering Queen Elizabeth II



w/@VanessaBorge @wsvn pic.twitter.com/H8TPEFMM1x — Daniel Cohen (@DCohenNEWS) September 12, 2022