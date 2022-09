Multitud vandaliza el restaurante de mujer que celebró la muerte de la Reina Isabel II

MUIR OF ORD.- Una multitud enojada causó destrozos en el restaurante de una mujer que festejó en redes sociales la muerte de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre.

Jacki Pickett dueña de Jaki Fish and Chip Shops en la localidad de Muir of Ord en Escocia compartió un vídeo live en Facebook desde la entrada del restaurante mientras abría una botella de champagne y sostenía un letrero donde escribió: “Lizard Liz está muerta London Bridge ha caído”.

Pese a que la dueña del local borró el vídeo de su cuenta de Facebook, varios internautas ya lo habían descargado y publicado nuevamente.

For anyone wondering why Jaki and Muir of Ord are trending.. here is the video for those who missed it



This lady owns a chip shop and decided to do this, in a now deleted post on their Facebook page pic.twitter.com/vLuHJGtCn2