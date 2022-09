Manifestación en Chile culmina en saqueos y disturbios

SANTIAGO DE CHILE.- Una manifestación convocada por asociaciones de Derechos Humanos en Chile en memoria de las victimas del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la posterior dictadura de Augusto Pinochet terminó en un enfrentamiento entre la policía chilena y los manifestantes.

En redes sociales circulan vídeos de las acciones de los Carabineros como el lanzar chorros de agua y gases lacrimógenos a los manifestantes.

IMPRESENTABLE | CARABINEROS ATACÓ con chorros de agua a asistentes y músicos que de dirigen en romería hacía el cementerio General. Mojando sin sentido a músicos y niños. Video de @PiensaPrensa pic.twitter.com/szEcKMPZH9 — PIENSAPRENSA 315 mil Seguidores (@PiensaPrensa) September 11, 2022

También se hicieron virales imágenes de militantes encapuchados que lanzaron bombas molotov y fuegos de artificio al Personal del Control de Orden Pública en la Alameda.

#Política

Protestas en el centro de Chile durante el 49 aniversario del golpe de Estado de Pinochet@gabrielboric https://t.co/uJfdhRhexf pic.twitter.com/TExME5qeoS — Cadena Política Latinoamérica (@Cadenalatam) September 13, 2022

También se reportaron saqueos a locales comerciales en el Paseo Estado y Paseo Ahumada así como la quema de vehículos, entre los que se encontraba un auto de autoridades municipales y un autobús de transporte público.

Un civil y dos agentes resultan heridos en manifestación en Chile

De acuerdo con medios locales, una persona quedó inconsciente por una herida en su cabeza durante los disturbios. Equipos de primeros auxilios la atendieron en la escena y la trasladaron en ambulancia a un hospital cercano.

Dos agentes de la policía municipal también resultaron afectados por los gases tóxicos emanados de los elementos incendiarios lanzados en su contra, según informó el cuerpo de Carabineros.

Presidente de Chile reprueba los disturbios durante protesta

El presidente de Chile, Gabriel Boric condenó los hechos ocurridos durante las protestas de este 13 de septiembre destacando que contradicen el legado de Salvador Allende.

“Salvador Allende y su legado es principalmente su valor por la democracia. La democracia se construye con diálogo, respetando a quien piensa distinto y nunca con violencia y eso ojalá todos quienes reivindican este día lo entendieran”, sostuvo.

“Si queremos salir adelante, que no me cabe ninguna duda es la voluntad de la gran y abrumadora mayoría de los chilenos, de volver a encontrarnos, tiene que ser en paz y sin violencia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno”, agregó.

Después de 49 años, el metal tranquilo de la voz del Presidente Allende sigue resonando. Hoy junto a sus seres queridos reafirmo mi confianza en la sabiduría del pueblo, por eso seguiremos firmes cultivando memoria y construyendo futuro gracias a las y los que nos antecedieron. pic.twitter.com/J8W2cPAEYi — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 11, 2022

Horas antes de los disturbios, el mandatario chileno informó que fue puesto en marcha un plan de búsqueda de los detenidos durante la dictadura actualmente desaparecidos.

“Nuestro compromiso es seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos, mil 192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están; no es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”.