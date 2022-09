Príncipe Guillermo recuerda a Lady Di durante los funerales de la Reina Isabel II

LONDRES.- El Príncipe Guillermo de Gales y otros miembros sénior de la realeza británica acompañaron el féretro de la reina Isabel II en su trayecto al Salón Westminster del Parlamento británico, lo que le hizo recordar el funeral de su madre, Diana de Gales, mejor conocida como Lady Di.

En 1997 Guillermo y su hermano Enrique de tan solo 15 y 12 años, respectivamente, también formaron parte de la procesión fúnebre de la Princesa Diana, como lo han hecho otra vez durante las ceremonias funerarias para la Reina Isabel II.

Príncipe Guillermo camina con el féretro de Lady Di

En un acercamiento con el pueblo británico, el nuevo príncipe de Gales confesó a una de las dolientes que asistió a despedir a la Reina Isabel II que el forman parte de la procesión de su abuela le recordó el día que despidió a su mamá.

Así recuerda el Príncipe Guillermo el funeral de Lady Di

"Nos dijo que había sido particularmente difícil y que seguir el ataúd le había recordado el funeral de su madre, de Diana", contó Jane Wells, una mujer que había ido a dejar flores a la soberana a las puertas de Norwich de Sandrigham.

“(La procesión de ayer) fue muy difícil, me trajo algunos recuerdos. No llores ahora, me harás llorar también” le dijo William a otra mujer que, al escucharlo, comenzó a derramar algunas lágrimas, según reportó el Daily Mail.

Cortejo fúnebre de Lady Di

La procesión de la Reina Isabel II

El día de ayer miércoles 14 de septiembre, el príncipe Guillermo y su hermano Enrique revivieron la procesión de su madre Diana de Gales hace 25 años al acompañar el féretro de la reina Isabel II, el cual permanecerá en el palacio de Westminster hasta el próximo lunes.

Guillermo de Gales marchó acompañado de su padre, el rey Carlos III, su tía, la princesa real Ana; su tío caído en desgracia, Andrés de York; su tío el príncipe Eduardo y su hermano, Enrique de Sussex.

Cortejo fúnebre de la Reina Isabel II

El funeral de Estado de la Reina Isabel tendrá lugar el próximo lunes 19 de septiembre.

