EE.UU. Autobuses llenos de migrantes llegan a la residencia de Kamala Harris ¿Quién los envió?

WASHINGTON.- Las calles frente a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se llenaron de migrantes sudamericanos tras la llegada de dos autobuses a su hogar desde la frontera con México.

En protesta por las políticas migratorias de la administración de Joe Biden, el gobernador de Texas, Greg Abbott envió los autobuses con migrantes al hogar de la vicepresidenta.

"La vicepresidenta Harris afirma que nuestra frontera es segura y niega la crisis. Estamos enviando inmigrantes a su patio trasero para pedir a la administración de Biden que haga su trabajo y asegure la frontera", tuiteó Abbott.

Texas dropped off two buses of migrants outside VP Kamala Harris' residence in Washington, D.C. today.



We will continue sending migrants to sanctuary cities like D.C. until Pres. Biden & Border Czar Harris step up & do their jobs to secure the border. https://t.co/95xlAlCFDf