Joe Biden presenta sus respetos a la Reina Isabel II

LONDRES.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill Biden, presentaron sus respetos a la Reina Isabel II a su llegada a Londres, Inglaterra para el funeral de Estado de la monarca británica.

Desde un balcón en el interior de la Abadía de Westminster, Biden y su esposa rindieron homenaje a la reina al presentarse frente a su féretro para un último adiós como lo han hecho miles de ciudadanos ingleses en los últimos días.

"Su legado ocupará un lugar destacado en las páginas de la historia británica y en la historia de nuestro mundo", expresó el mandatario al darse a conocer la noticia de la muerte de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre.

US President Joe Biden and First Lady Jill Biden pay their respects to the late Queen Elizabeth II at her lying-in-state in Westminster Hall. pic.twitter.com/cUo9nOozXY

Biden también firmó el libro de condolencias de la Reina en Lancaster, y recordó la hospitalidad y amabilidad de Isabel II su primera visita a Reino Unido como presidente de EE.UU.

"Our hearts go out you and you were fortunate to have had her for 70 years."



President of the United States Joe Biden paid tribute to Queen Elizabeth II, as he signed the Queen’s book of condolence at Lancaster House in London. pic.twitter.com/eIdY8Lriek