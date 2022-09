Joe Biden declara el fin de la pandemia de Covid-19 en EE.UU

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el fin de la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos durante una entrevista en el programa “60 Minutos” de CBS ayer domingo 18 de septiembre.

“La pandemia ha terminado. Todavía tenemos un problema con el covid. Todavía trabajamos mucho en eso. Pero la pandemia ha terminado”, afirmó el mandatario estadounidense.

Biden destacó que en su país “nadie lleva cubrebocas” y como “Todo el mundo parece estar en buena forma. Y por eso creo que está cambiando”, apenas unas semanas después de solicitar al Congreso más presupuesto para los programas de pruebas de covid y vacunación.

“The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We’re still doing a lot of work on it. But the pandemic is over,” President Biden tells 60 Minutes in an interview in Detroit. https://t.co/7SixTE3OMT pic.twitter.com/s5fyjRpYuX