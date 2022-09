Silencio en todo el reino por la Reina Isabel II

LONDRES (EFE y El Universal).— La campana del Big Ben, en la famosa Torre del reloj de Londres, sonó ayer a las 20 horas para marcar el comienzo del denominado momento de reflexión nacional, con un minuto de silencio, en la víspera del funeral de Estado de Isabel II.

A esa hora se escuchó tan solo el tañido de una campanada y esta volvió a sonar de nuevo a las 20.01 horas para marcar el final de ese minuto de silencio.

Desde el palacio de Buckingham se animó a los ciudadanos a marcar la ocasión de modo privado en los hogares, en la calle, con eventos comunitarios o con vigilias. Fuentes del parlamento revelaron ayer que se había empleado un mecanismo silenciador en el Big Ben para reducir el impacto del sonido de las campanadas y crear un tono más silencioso.

Estaba previsto que la campana del reloj de la Elizabeth Tower volviera a sonar hoy lunes en intervalos de un minuto cuando la procesión con el cortejo fúnebre abandone el servicio religioso por el funeral de la soberana en la abadía de Westminster.

Según el programa oficial del palacio de Buckingham se esperaba que a las 12.15 horas el féretro saliera en cortejo fúnebre desde la abadía hacia el arco de Wellington, en la esquina sureste de Hyde Park y de allí los restos de la soberana sean transferidos a un coche fúnebre para hacer su último viaje hacia el castillo de Windsor, a unos 35 kilómetros al oeste de Londres.

Transmisión

Para quienes quieren seguir en vivo el funeral de Estado, la Casa Real transmitirá en vivo la ceremonia, a partir de las 11 am (5 am de Ciudad de México) en su canal de YouTube. También la reproducirá vía Twitter. El Universal tendrá un minuto a minuto desde antes del inicio del servicio religioso. Estaba previsto que el traslado del féretro desde el Salón de Westminster comenzara a las 10:44 am (4:44 am).