Tifón Nanmadol impacta islas de Japón; millones son desalojados

KYUSHU.- El tifón Nanmadol ha abatido la isla de Kyushu en la zona meridional de Japón desde el día de ayer 18 de septiembre, según indicó la Agencia Meteorológica local (JMA).

Nanmadol es el decimocuarto tifón de la temporada 2022, el cual ha generado cantidades récord de lluvias en la región, por lo que se alertó a la población por el alto riesgo de desbordamiento de los ríos, indicó la JMA.

Se prevé que la región sur de Kyushu recibirá alrededor de 400 mm de lluvia entre el día de ayer y este lunes 19 de septiembre, mientras que la región central de Tokai podría recibir 300 mm. También se han reportado rachas de viento de 235 kilómetros por hora.

Typhoon Nanmadol hit the island of Kyushu. According to the Japan Meteorological Agency, the maximum wind speed (maximum instantaneous wind speed) will be 50 meters per second (70 meters per second).

Precipitation is expected to be around 500 mm. #Japan pic.twitter.com/f3P5dpdpeO