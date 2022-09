Rey Carlos III es acusado de discriminar a una persona afrodescendiente por este gesto (VÍDEO)

LONDRES.- Por tercera ocasión desde el inicio de su reinado, el rey Carlos III del Reino Unido es blanco de críticas por su actitud durante los actos protocolarios durante el funeral de su madre, la reina Isabel II.

En redes sociales, un usuario compartió un momento de la transmisión en televisión del monarca saludando a las personas que, de acuerdo al mensaje de CNN, asistieron a dar el último adiós a la reina Isabel II que muestra el presunto acto discriminatorio del rey.

En el vídeo ahora viral se ve al rey Carlos dar la mano a varias personas, pero voltear al momento que un hombre afrodescendiente intenta saludarlo y seguir caminando, presuntamente ignorando a la persona.

What did i just watch ?



What is this ?



If Racism was a person.



Black people, we are on our own. pic.twitter.com/21tPNc3YUx