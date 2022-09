Cuatro regiones de Ucrania harían polémica consulta

KIEV, Ucrania (AP).— Las regiones del este y sur de Ucrania que están bajo control ruso anunciaron ayer sus planes para empezar a votar esta semana para convertirse en parte de Rusia. Los esfuerzos respaldados por el Kremlin para sumar hasta cuatro regiones podrían allanar el terreno para que Moscú intensifique la guerra luego de una serie de éxitos ucranianos en el campo de batalla.

El anuncio de los referendos a partir del viernes en Luhansk, Jersón y en las regiones parcialmente controladas por Rusia de Zaporiyia y Donetsk, se producen después de que un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin dijo que las votaciones son necesarias, y en momentos en que Moscú pierde terreno en la invasión que emprendió hace casi siete meses.

El expresidente Dmitry Medvedev, subdirector del Consejo de Seguridad que preside Putin, consideró que los referendos para integrar estos territorios a Rusia harían que el nuevo trazado de las fronteras fuera “irreversible” y le permitirían a Moscú utilizar “cualquier medio” para defenderlos.

En 2014, Rusia envió soldados a la península de Crimea y luego celebró un referéndum que allanó el camino para que Moscú se anexara el territorio.

Es casi seguro que esos referendos, celebrados en territorio que Rusia ya controla, arrojarán el resultado deseado por Moscú. Pero ya han sido calificados de ilegítimos por los gobiernos de Occidente que respaldan a Kiev y le han brindado ayuda militar.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, los etiquetó como una farsa y tuiteó que “Ucrania tiene todo el derecho de liberar sus territorios y seguirá liberándolos sin importar lo que diga Rusia”.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, criticó las votaciones previstas.

“Nunca reconoceremos este territorio como otra cosa que no sea parte de Ucrania”, dijo, y añadió que las votaciones reflejan los reveses de Rusia en el campo de batalla. “Estas no son las acciones de un país confiado. Estos no son actos de fuerza”, recalcó.

En Nueva York, adonde asiste a la Asamblea General de la ONU, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que “está muy, muy claro que no se pueden aceptar estos referendos falsos”.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que los planes para celebrar los referendos eran un acto “cínico”.

“Rusia declaró la guerra... y ahora explica que en esa misma región va a organizar un referéndum. Si esto no fuera trágico, podría ser gracioso”, comentó.

Los referendos no tendrían “consecuencias jurídicas”, añadió.