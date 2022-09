Trump enfrenta demanda por una década de fraudes empresariales en Nueva York

NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus hijos y la Organización Trump que incluye a varias empresas del exmandatario.

De acuerdo con la demanda, el fraude empresarial cometido por Trump y sus asociados se extiende a todos los aspectos y ramas de los negocios de la familia.

El exmandatario habría engañado a autoridades fiscales, aseguradoras e incluso prestamistas al inflar el valor de sus propiedades usando tasaciones engañosas para enriquecerse, lo cual habría ocurrido por más de una década.

"Esta conducta no puede ignorarse y descartarse como una especie de error de buena fe. Las declaraciones de la situación financiera fueron muy exageradas, groseramente infladas, objetivamente falsas y, por lo tanto, fraudulentas e ilegales", dijo la fiscal de Nueva York.

Today, I filed a lawsuit against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to enrich himself, his family, and the Trump Organization.



There aren't two sets of laws for people in this nation: former presidents must be held to the same standards as everyday Americans.