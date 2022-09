ROMA.— Las propuestas de matrimonio siempre han sido un momento muy conmovedor, sobre todo si resultan ser fallidas. Recientemente, se viralizó un clip en el que se mostró a un hombre que salió corriendo —literal— tras la propuesta de matrimonio que le hizo su novia en plena plaza turística de Roma, Italia.

Hombre huye tras propuesta de matrimonio; su novia llora tras rechazo: Vídeo

A través de TikTok, un usuario identificado como @gabrielagrajall compartió un vídeo en el que captó el momento exacto cuando le rompen el corazón a una joven, quien al parecer creyó oportuno pedirle a su pareja que se casara con ella frente a la mirada de varias personas.

En el vídeo se puede apreciar a la gente paseando y contemplando la belleza de Coliseo Romano, pero de repente una pareja "rompió" el panorama al protagonizar una propuesta de matrimonio.

Lo sorprendente para la gente que se encontraba en dicho lugar fue ver que a diferencia de lo que comúnmente se acostumbra, fue la mujer quien se arrodilló para pedirle a su novio que sea su esposo.

Como suele suceder en momentos así, el joven se mostró impactado por lo que en un principio no supo como reaccionar, pero tras unos segundos, le pide a su novia que se levante del suelo, pero ésta permanece hincada y con el anillo en la mano. Al ver que la chica no cede, el hombre termina huyendo despavorido.

La joven al ver que su novio prefirió salir corriendo, se paró e intentó guardar la compostura, pero esto le fue imposible, ya que al ver a quienes parecían ser sus amigas no pudo contener las lágrimas, por lo que se soltó a llorar, mientras ellas intentaban consolarla.

Como era de esperarse, el video se viralizó y aunque hasta el momento se desconoce si la situación fue real o actuada, internautas no tardaron en expresar su opinión, la cual en su mayoría indica que ese tipo de propuestas no se hacen en público, pues no se sabe si resultaran como uno espera.