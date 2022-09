Nicaragua bloquea a CNN, cadena internacional de noticias tras 25 años al aire

MANAGUA.- El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), bloqueó las emisiones de la cadena internacional de noticias CNN en Español en medio de un periodo de críticas por la persecución política a periodistas y religiosos.

El gobierno de Daniel Ortega dijo "constatar" que el contenido de CNN "vulnera y lesiona las normas jurídicas" del país, según una resolución divulgada este jueves.

El bloqueo de las emisiones de CNN en Español, que tenía 25 años de transmitir en Nicaragua, se produjo a partir de las 22.07 de la noche del miércoles, hora local nicaragüense (04.07 GMT del jueves 22 de septiembre).

En la resolución enviada a las empresas que ofrecían la programación de la cadena de noticias en su parrilla y filtrada a la prensa local, Telcor sostuvo "que se ha constatado que el contenido transmitido por el Canal CNN en Español, a través de la red de televisión por suscripción de su representada, contraviene, vulnera y lesiona las normas jurídicas".

Telcor mencionó violaciones a su Ley Orgánica, la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, "y demás normativas aplicables", lo que los obliga "a velar por la protección, defensa y preservación (de) los principios, derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución Política y demás leyes de la materia".

Sin embargo, las autoridades de Nicaragua no precisaron a qué tipo de contenido se refiere o cómo habrían vulnerado las leyes del país.

In case my EN speaking followers don't yet know, the Ortega-Murillo regime ordered all cable TV providers in Nicaragua to take LatAm-based, CNN en Español off the air indefinitely, ensuring there are even less media outlets not under editorial regime control available to ????s. https://t.co/1GDIydWPzf pic.twitter.com/gTCpXe8rbC — Crying Freeman (@tomodachi1977) September 22, 2022