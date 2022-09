Visitan Disney y esconden a niña en carriola para no pagar entrada. VÍDEO

Se ha ha desatado un debate en las redes sociales luego de vídeo que circula en internet, el cual parece mostrar a unas personas que visitaron Disney con una niña pequeña escondida en una carriola para evitar pagar la tarifa de admisión infantil al parque .

Lo cierto es que Disney se está volviendo bastante caro para llevar a toda la familia, por lo que algunos padres creativos han encontrado una manera de reducir los costos: introducir a escondidas a los niños en las carriolas.

¿Cómo escondieron a una niña en la carriola para no pagar entrada a Disney?

En TikTok se ve que una familia lleva a una niña sentada en un asiento de automóvil para bebés a través de la entrada del parque temático en Estados Unidos y pasa junto a una integrante del elenco, que sonríe y los saluda. Una vez dentro, se ve que la menor es sacada de la carriola.

Si bien no se sabe qué edad tiene, el vídeo titulado "Cuando suben los precios de los boletos de Disney" (When Disney ticket price go up) implica que se necesitaría comprar otro boleto.

E vídeo mostró al mismo grupo parado en la entrada dentro del parque de diversiones, momento en el que las dos mujeres que empujaban la carriola ayudaron a sacar a una niña vestida con un traje de princesa Disney.

¿Cuál es el precio de entrada a Disney World?

La entrada al parque de Disney World oscila entre 109 dólares y 159 dólares por día, según la fecha y la hora, indicó el The New York Post. . Sin embargo, según la revista Walt Disney World, los visitantes menores de tres años no necesitan boleto para ingresar a Walt Disney World o Disneyland Resort. Por lo que sólo pagan boleto los visitantes de 3 años en adelante.

"[Pagamos] nuestros boletos y fuimos testigos de la cosa más divertida que jamás habíamos visto, así que decidimos compartirlo para que ustedes también puedan reírse", comentó en TikTok una mujer, reveló el medio.

¿Cuáles son las opiniones sobre los visitantes a Disney que omitieron pagar una entrada?

E vídeo publicado el lunes ya ha sido visto más de 7 millones de veces y los usuarios están divididos.

"Mi hijo tiene 4 años, pero en Disneylandia sabe que tiene 2", escribió otro, admitiendo haber empleado la misma estrategia.

"Entendería si tuvieran como cuatro hijos, pero sólo tenían uno, pero probablemente tuvieron que usar el dinero de su boleto para pagar la gasolina para llegar ahí", comentó otra persona.

Algunos extrabajadores de Disney World incluso intervinieron para compartir cómo solían manejar esta situación.