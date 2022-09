Elecciones generales en Italia, ante el fantasma de la abstención

In tantissimi mi state scrivendo che avete già votato: GRAZIE!

Col sorriso e idee chiare, la voglia di proteggere l’Italia e gli Italiani, ho appena votato anche io. Chi non vota, chi non sceglie, chi non combatte ha già perso. Buon voto Amici! Da domani SI CAMBIA. #oggivotoLega pic.twitter.com/m2pxe8hD4Y