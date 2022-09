Irán advierte “acciones decisivas” contra ola de protestas de mujeres

TEHRAN.- El presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró que tomará una “acción decisiva” contra la ola de protestas de mujeres en el país por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral.

El mandatario con posturas ultraconservadoras calificó a las manifestaciones como “disturbios” por lo que ordenó tomar “medidas decisivas contra los opositores a la seguridad y la paz del país y del pueblo” durante una llamada con la familia de un miembro de la fuerza paramilitar Basij que murió en la ciudad de Mashhad.

De acuerdo con balances oficiales citados por la agencia AFP, al menos 41 personas han muerto durante las protestas, incluyendo elementos de las fuerzas de seguridad del régimen. Grupos de derechos humanos estiman que la cifra real es mayor a la reportada por el gobierno.

Mahsa Amini, nombre de pila Jhina, fue detenida el pasado 13 de septiembre por infringir las normas que obligan a las mujeres a cubrir sus cabezas con un hiyab bien ajustado, las cuales también prohíben la ropa de colores vivos o jean rotos.

El arresto de la joven dio paso a una serie de protestas, las cuales escalaron a enfrentamientos y acciones como la quema de una estatua del presidente Ebrahim Raisi tras la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba bajo custodia policial el 16 de septiembre.

Hasta el momento, las autoridades de Irán no han declarado la causa de la muerte de Masha Amini, pero los grupos de activistas denunciaron que la joven murió a causa de un golpe en la cabeza.

El ministro del Interior, Ahmad Vahidi, insistió que Mahsa Amini no fue golpeada y “hay que esperar al dictamen final del médico forense, que lleva tiempo”.

Las mujeres que protestan en Irán por la muerte de Masha Amini han quemado sus hijab, cortado su cabello gritando lemas como “zan, zendegi, azadi” o “mujer, vida, libertad”.

La actual ola de protestas en Irán este 2022 es una de las mayores registradas en los últimos tres años. Manifestaciones anteriores se originaron por motivos políticos y económicos, y ahora es por el rechazo al estricto código de vestimenta y el abuso policial que llevó a la muerte de la joven.

A raíz de las protestas, medios internacionales reportaron que cientos de manifestantes, activistas y periodistas han sido detenidos, incluida la periodista Nilufar Hamedi, primera en dar la noticia de la muerte de Masha Amini.

Grupos de derechos humanos en Irán denunciaron que las fuerzas de seguridad han disparado munición real en contra de los manifestantes, quienes han lanzado piedras e incendiado autos de policías y edificios estatales además de exigir “muerte al dictador”.

This is not a scene from The Handmaid's Tale. But it might explain why people chant “death to the dictator” throughout Iran. #MahsaAmini #????_????? #IranProtests2022 pic.twitter.com/nPKHagWnxI — Omid Memarian (@Omid_M) September 25, 2022

El gobierno de la República Islámica también bloqueó WhatsApp, Instagram y Skype, anteriormente habría prohibido Facebook, Twitter, TikTok y Telegram y restringió el acceso a internet, según reportó el monitor de Internet NetBlocks.

Amnistía Internacional, con sede en Londres, ha advertido del “riesgo de nuevos derramamientos de sangre en medio de un apagón de Internet impuesto deliberadamente”.

El grupo Iran Human Rights, con sede en Oslo, calculó la cifra real de muertos en 54 personas, sin contar elementos de seguridad del régimen y denunciaron que el gobierno exige a las familias enterrar en secreto a las víctimas como condición para entregarles los cuerpos.

Her name was hadis najafi, a 20-year-old girl, bold and brave. she got killed by 6 bullets in the city of Karaj.

She was only 20. Say her name.#????_????? #IranProtests2022 pic.twitter.com/mD4mcwOf6n — Francis. (@sakuramikuwu) September 25, 2022