EE.UU. Un menor pierde la vida tras ataque en escuela de Filadelfia

FILADELFIA.- Medios del estado de Filadelfia en Estados Unidos reportaron un tiroteo en la escuela Roxborough High School, donde al menos un menor de 14 años perdió la vida y otros cuatro resultaron heridos.

De acuerdo con el informe de The Philadelphia Inquirer, cinco adolescentes miembros del equipo de futbol escolar resultaron heridos cuando dos hombres armados dispararon contra ellos a las afueras de la escuela después de un juego de práctica contra otros dos equipos.

Tres de las víctimas fueron trasladadas al Einstein Medical Center, una al Hospital Universitario Temple y una quinta víctima tuvo una herida de rozadura pero no requirió de tratamiento médico, siendo la única no hospitalizada.

Según la policía de Filadelfia, un auto modelo Ford Explorer de color verde se acercó y disparó varias veces a las víctimas, tras lo cual huyó de la escena.

El ataque tuvo lugar la tarde-noche de este martes 27 de septiembre.

Un par de horas después de registrarse el tiroteo, los jugadores de los Eagles respondieron a los hechos y expresaron su indignación por el ataque: "Se supone que los deportes son un refugio seguro", escribió Lane Johnson.

El alcalde Jim Kenney emitió una declaración sobre el tiroteo a través de Twitter escribiendo que "no hay palabras para lo que sucedió esta noche".

"Otra vida joven se ha visto truncada y otros heridos por violencia innecesaria. Esta noche, una familia comenzará a lidiar con la pérdida de su ser querido. Mis más profundas condolencias a ellos".

There are no words for what transpired earlier tonight. Another young life has been cut short and others injured by needless violence. Tonight, a family will begin to grapple with the loss of their loved one. My deepest condolences go out to them. https://t.co/dHWLV9djnX — Mayor Jim Kenney (@PhillyMayor) September 27, 2022