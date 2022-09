¿Qué es el 'Nyquil Chicken'? FDA alerta por reto viral de TikTok de cocinar con medicamentos

Un nuevo reto viral de TikTok puso en alerta las autoridades sanitarias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingles). Se trata del “NyQuil Chicken” y consiste en cocinar con medicamentos.

“Los medicamentos sin receta (también llamados de venta libre o de venta libre) están fácilmente disponibles en muchos hogares, lo que hace que estos desafíos sean aún más riesgosos”, advierte la FDA.

La FDA lanzó una alerta por el reto viral en TikTok, también conocido en español como “pollo dormilón”, debido a que el cocinar con medicamentos representa un riesgo para la salud aun cuando no se consume el platillo.

El 'Nyquil Chicken' o ‘Pollo dormilón’ es una nueva receta viral que consiste en vaciar un frasco completo del medicamento de venta libre Nyquill, utilizado para combatir la gripe, en la charola donde cocinamos pollo al horno.

Aunque el característico color azul del Nyquill puede causar asco en algunas personas, y el sabor del pollo hecho con medicamento para la gripe puede no ser agradable, el reto de TikTok se viralizó con rapidez en países como Estados Unidos.

La FDA advirtió no consumir el platillo y recalcó que el Nyquill contiene paracetamol, doxilamina y dextrometorfano, fármacos que pueden tener efectos en el organismo incluso si solo son inhalados.

La autoridad sanitaria indicó que hervir un medicamento puede hacerlo más concentrado y cambiar sus propiedades de otras maneras.

“Aunque no se coma el pollo, la inhalación de los vapores del medicamento mientras se cocina puede hacer que entren en el cuerpo niveles elevados de los fármacos. También podría dañar tus pulmones”, afirmó la alerta de la FDA.

Tras viralizarse el reto del “Pollo dormilón”, la FDA advirtió a padres de familia sobre los riesgos de realizar los llamados retos virales en TikTok y pidió estar al tanto de las actividades de los menores cuando navegan en redes sociales.

Anteriormente, el reto “Benadryl Challenge” causó que varios adolescentes terminaran en salas de emergencia y algunos incluso perdieron la vida al consumir grandes cantidades del medicamento Benadryl para inducir alucinaciones.

“Los medicamentos de venta libre pueden presentar riesgos significativos si se usan incorrectamente o se abusa de ellos”, señaló FDA.

La alerta y recomendación de no realizar el reto del “Pollo dormilón”, también fue replicada por NyQuil en sus redes sociales oficiales después de que varios usuarios reportaran haber realizado la receta.

“Probé la nueva receta del NyQuil chicken ayer porque me estaba sintiendo mal pero ahora me siento más enfermo”, escribió un usuario.

Nyquill respondió: “Lamentamos escuchar esto. Tu seguridad es nuestra principal prioridad y te recomendamos consultar con tu doctor e interrumpir el consumo. Nuestros productos pasan por pruebas para garantizar que son seguros cuando se usan de acuerdo a las indicaciones y con la medida recomendada. No apoyamos ningún uso inapropiado de nuestros productos”.

Consumer safety is our number one priority, and we do not endorse inappropriate use of our product. NyQuil is an OTC medication that treats nighttime symptoms of the common cold & flu. It should be taken as directed using the dosage cup provided - not to exceed 4 doses in 24 hrs. — NyQuil & DayQuil (@NyQuilDayQuil) September 20, 2022