Quién es Giorgia Meloni, la "reina" de la derecha y primera mujer en dirigir Italia

ROMA (EFE).— Giorgia Meloni, la líder derechista de Hermanos de Italia, que fue el partido que más votos recibió en las elecciones de anteayer domingo, ocupará la presidencia del gobierno de derecha, coaligada con Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, tras lograr una mayoría abrumadora.

Es la primera vez en la historia de Italia que una mujer ocupa este cargo.

Con apenas 15 años, Giorgia Meloni llamaba a la puerta del Frente de la Juventud, los cachorros del postfascismo italiano. Aquella muchacha menuda y de mirada severa emprendía una carrera consagrada exclusivamente a la política que ahora la lleva a lo más alto.

Si hay un punto de inflexión en la larga carrera política de Giorgia Meloni (nació en Roma, en 1977) ese fue en octubre de 2019, cuando ante miles de personas en la plaza de San Juan de Roma, feudo sindical, proclamó: “Soy Giorgia, soy mujer, madre, italiana y cristiana y no me lo quitarán”, en ataque directo a la legislación homosexual.

Dos muchachos tomaron su discurso, la mezclaron con música electrónica y, sin quererlo, la elevaron a icono pop. Toda Italia bailaba y difundía aquel tema pegadizo.

Sus rivales, sostiene, son los “burócratas” de Bruselas, el colectivo LGBT o la “izquierda de salón”, mientras admira a la Rusia de Vladimir Putin por compartir el “sistema de valores europeos, defender el cristianismo y combatir el fundamentalismo islámico”, aunque promete lealtad a Occidente.

Su ideario lo aclaró para siempre en un acto electoral de Vox en Marbella (sur de España), cuando se presentó al mundo:

“No hay mediaciones posibles, se dice sí o no. Sí a la familia natural, no al lobby LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva”.