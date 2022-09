Zelensky denuncia que ejército ruso estaría usando ''sillas eléctricas''

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).— El gobierno de Volodimir Zelensky acusó ayer a las fuerzas rusas de torturas a las tropas de Ucrania en sillas eléctricas, una denuncia que cobró fuerza en las últimas semanas, al recuperarse territorios que estaban en manos de efectivos del Kremlin.

“Otra cámara de tortura rusa en los territorios desocupados cerca de Kharkiv. Así es como se ve una silla eléctrica rusa. Solo que esto no es un instrumento de justicia para los criminales, sino una herramienta para los verdugos y sádicos rusos que torturaron a los ucranianos”, señaló el Ministerio de Defensa de Ucrania, en una publicación que acompañó con la foto de lo que, dijo, era una silla eléctrica utilizada por los soldados del Kremlin para torturar a las tropas ucranianas.

Tras la recuperación de la ciudad de Izium, en Jarkov, no sólo se reveló la existencia de fosas masivas donde fueron enterradas familias enteras de ucranianos en el lapso en que estuvo bajo dominio ruso, según denunciaron las autoridades ucranianas.

Soldados denunciaron haber sido torturados. También ciudadanos como Maksim Maksimov, quien señaló que tras ser detenido, soldados rusos le dieron descargas eléctricas en el sótano de la comisaría de Izium.

Lo sentaron en una silla de oficina y le colocaron una pinza de cocodrilo en zigzag en el dedo, informó tras ser liberado al ingresar las tropas ucranianas a la ciudad. Lo conectaron por cable a un anticuado teléfono militar de campaña soviético.

Según la narración de Maksimov, de la que se hicieron eco medios como “The Guardian”, un soldado accionó la manivela, haciéndola girar cada vez más rápido. Esto envió un pulso insoportable a través del cuerpo de Maksimov.

“Me desplomé. Me levantaron. Tenía una capucha en la cabeza. No podía ver nada. Mis piernas se adormecieron. No podía oír por el oído izquierdo”, recuerda. “Luego lo volvieron a hacer. Me desmayé. Volví en mí 40 minutos después, de nuevo en mi celda”.