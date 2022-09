Viral. Niño lleva pastel a la escuela por su cumpleaños; indigna vídeo de sus compañeros cantando

Lo que para Iza era un gesto que buscaba la simpatía de sus compañeros de escuela, se convirtió en una pesadilla que rápidamente se hizo viral, causando indignación entre los internautas.

Iza que cumplió 11 años de edad y para celebrar fue a comprar un pastel de cumpleaños para compartir con sus compañeros de clase, quienes en lugar de cantar el "Feliz cumpleaños" tradicional en España, decidieron cambiar la letra por insultos que hicieron llorar al menor, al que grabaron para después exhibirlo en redes sociales.

El hermano mayor de Iza retomó el vídeo para denunciar el acto de bullying que sufrió por parte de sus compañeros en el colegio CEIP Es Puig de España el miércoles pasado.

"Mi hermano cumple 11 años, emocionado fue a comprar un pastel para celebrarlo con sus amigos en el colegio CEIP Es Puig. Y la grata sorpresa ha sido que sus compañeros en vez de cantarle el cumpleaños feliz, lo que han hecho ha sido ha sido empezar a cantarle pero llamándole gordo, foca", escribió Marcos.

Hermano denuncia bullying

Según el joven, señaló que tras el desagradable festejo su hermano llego a casa llorando y gritando que ya no quería vivir más.

"Ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más (...) No es la primera vez que se lo hacen, el lleva cuatro años en ese colegio aguantando insultos peleas, escupitajos y más. Y los profesores que son los que más tendrían que tener hincapié se hacen la vista gorda y no ven nada, sinceramente lamentable", finalizó.

Famosos muestran su apoyo al niño del pastel que sufrió bullying

El video alcanzo más de 500 mil likes además de cientos de comentarios, siendo que famosos como el futbolista francés Griezmann o la actriz Loles León enviaron a través de sus redes mensajes de cariño y apoyo al pequeño.

En tanto, fueron varios los usuarios quienes rechazaron lo sucedido, demandando a la escuela una respuesta sobre su postura contra el acoso escolar y por castigos ejemplares contra los compañeros.