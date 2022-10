Protestas en Cuba por apagones y bloqueo de internet superan las 24 horas seguidas (VÍDEO)

LA HABANA.- Desde la noche del jueves 29 de septiembre inició una serie de protestas en Cuba por un apagón total que ha durado días tras el paso del huracán “Ian”.

Aproximadamente 400 cubanos se han dado cita en el menos cinco puntos de La Habana para exigir que se restaure el servicio eléctrico, según datos de The Associated Press.

Sin embargo, en las horas siguientes del estallido de las manifestaciones el régimen de la Isla habría cortado el internet y limitado la cobertura de la telefonía celular.

“Es una protesta pacífica, queremos que nos pongan la luz y el agua. ¡Qué es esto, las personas han perdido su comida, la única comida que hay!”, expresó Natali Manso de 21 años y madre de una niña de meses durante una manifestación en Bacuranao Campo que siguió hasta la madrugada del viernes.

Grupos internacionales que monitorean el acceso a internet en la Isla confirmaron la interrupción del servicio.

“Podemos confirmar el apagón casi total de internet en Cuba”, dijo Alp Toker, director de Netblocks, una firma con sede en Londres. “Creemos que es probable que el incidente tenga un impacto significativo en el libre flujo de información en medio de las protestas”, indicó.

?? Confirmed: Metrics show a near-total collapse of internet traffic from #Cuba amid reports of major protests over power cuts and poor conditions exacerbated by Hurricane Ian, with security forces deployed; incident likely to limit the free flow of information ?? #LaLuz #SOSCuba pic.twitter.com/BcugUR9JZq — NetBlocks (@netblocks) September 30, 2022