Una novia fue plantada el día de su boda y decidió seguir con la fiesta (FOTOS)

Una novia llamada Kayley fue plantada el día de su boda por su pareja y, aunque aseguró sentirse muy vulnerable y expuesta, decidió continuar con la fiesta y celebrar ese día al lado de sus damas de honor, su familia y sus demás amigos. Además, abrió un fondo de recaudación en internet para que, quienes quisieran, la ayudaran a recuperar un poco del dinero que invirtió en toda la celebración y poder comprar la casa de sus sueños. Esta es la historia.

Kayley Stead, una joven originaria de Reino Unido, relató en sus redes sociales la historia sobre cómo fue que el día de su boda, su ahora expareja, la dejó plantada.

La joven de 27 años comentó que para no desperdiciar todo el dinero que pagó en la ceremonia y la lujosa fiesta, decidió seguir con todo lo planeado y festejar al lado de su familia y amigos.

“Desafortunadamente las cosas no salieron como planearon y terminé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda pero por suerte no estaba sola, estaba rodeada de mi increíble familia y amigos quienes se quedaron a mi lado todo el día" dijo Kayley en redes sociales

Asimismo, en otras publicaciones realizadas en su cuenta de Instagram, Kayley Stead compartió diferentes momentos de la fiesta y, agradeció a todas las personas por haberla acompañado, sin embargo, envió agradecimientos especiales a su padre y su hermano quienes eran los "best men" (acompañantes del novio) por apoyarla cada que lloraba y recordarle quién era y lo que se merecía.

En uno de sus últimos "post", la novia plantada reveló que en este momento de su vida y tras lo que sucedió el día de su boda, está en la búsqueda de reencontrarse con ella misma.

"Estoy en este camino de redescubrir quién soy... Algunas personas piensan que no fue gran cosa lo que hice, pero para mí lo fue. No suelo mostrar mi lado más vulnerable a mucha gente, pero ese día estaba muy vulnerable frente a un montón de personas y me sorprendió lo segura que me sentí con todos."

Novia plantada crea colecta para recuperar dinero de la boda e ir de luna de miel

Los invitados de la boda de Kayley Stead decidieron crear una colecta para ayudarla con el dinero que gastó en la boda; hasta hace unos días la novia plantada recibió más de 6 mil 927 euros, o lo que es equivalente a 137 mil 203 pesos mexicanos.

Ese dinero será usado para irse de luna de miel a Turquía y además para comprar la casa de sus sueños que supuestamente compraría con su expareja después de casarse. .