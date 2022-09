Ataques en Canadá cobran la vida de 10 personas; sospechosos siguen prófugos

SASKATCHEWAN.- Una serie de ataques en Canadá dejó un saldo de 10 muertos y 15 heridos por apuñalamiento múltiple en la provincia de Saskatchewan, según informó un portavoz de la policía local.

Los ataques con arma blanca se produjeron en 13 sitios distintos en las zonas de James Smith Cree Nation y de Weldon en la provincia canadiense.

La subcomisaria de la Real Policía Montada de Canadá identificó a los sospechosos del ataque como Damien Sanderson y Myles Sanderson, de 31 y 30 años respectivamente. Su paradero aún es desconocido.

A las 05:40 hora local de este domingo 4 de septiembre, las autoridades canadienses recibieron la primera llamada de emergencia por un acuchillamiento ocurrido en James Smith Cree Nation.

Poco después del primer ataque con cuchillo, la Policía de Canadá empezó a recibir numerosas llamadas de emergencia por otros apuñalamientos en distintas localidades alrededor de James Smith Cree Nation.

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL