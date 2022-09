El ataque contra Cristina Fernández fue un montaje, asegura exagente de la CIA

BUENOS AIRES, Argentina.— Este lunes, el periodista argentino Eduardo Feinmann, a través de Radio Mitre, entrevistó a Guillermo Cueto, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), a quien le pidió su opinión sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el pasado jueves 1 de septiembre.

El periodista pide a Cueto su visión sobre el intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta.

Lo que falló en el atentado contra Cristina Fernández

Por su parte, El exagente de la CIA propuso analizar un par de elementos claves, por un lado, aspectos desde el punto de vista balístico; destacó que el arma que se utilizó y las municiones que se utilizaron, que de acuerdo con las estadísticas, una bala para el arma Bersa calibre 32, que fue la que utilizó Fernando Andrés Sabag Montiel, tiene un índice de efectividad de 99.9997%, lo que quiere decir que la bala prácticamente no falla.

Por lo tanto, el experto confirma que, al parecer, lo que ocurrió fue que el tirador no cargó la pistola, lo que llama la atención de Cueto, principalmente por los antecedentes del atacante, quien ya había tenido problemas con las autoridades por utilizar armas. "Yo no creo que este señor pueda olvidarse de rastrillar o cargar una bala", señaló el exagente de la CIA.

"Yo simplemente, creo que no lo hizo, deliberadamente", asegura Cueto.

Y agregó, "Yo creo que el señor no estaba ahí para hacer un magnicidio, sino para hacer la apariencia de un magnicidio".



Los motivos del "falso" atentado contra la vicepresidenta de Argentina

El periodista Eduardo Feinmann pregunta a Guillermo Cueto, entonces, ¿Para qué intentaría una suerte de magnicidio, cuál sería el fundamento o el objetivo?

El experto considera que se trata de un movimiento político, que involucra a personas de mucho poder, quienes planificaron el presunto atentado, así como la reacción inmediata, después de los hechos, como por ejemplo, la convocatoria nacional que se hizo para manifestar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández, algo que ocurrió inmediatamente, "Y esas cosas no se pueden planificar de un día para otro, con la concurrencia y participación ciudadana que hubo a nivel nacional", puntualizó Cueto.

Feinmann pregunta entonces si, a criterio de Cueto, ¿Esto fue para elevar la popularidad de Cristina Fernández?

"Correcto", responde el exagente de la CIA, y agrega, "Elevar la conciencia del pueblo en favor de la simpatía hacia Cristina y atenuar bastante, porque lo ha logrado hacer, ... La comparecencia que ella tiene en octubre, por los cargos" en su contra por corrupción.

"Fue un montaje, no fue un acto de agresión, si no, una apariencia de agresión, que fue un montaje político, con un motivo político", señaló Guillermo Cueto.

Feinmann describe la escena de la noche del jueves y puntualiza, "Era para conmover, con una pistola cerca de su cabeza".

La seguridad en torno a Cristina Fernández, en el momento del atentado

Sobre ese aspecto de: "una pistola cerca de su cabeza", Guillermo Cueto señala que ahí entre una serie de factores de protección ejecutiva, específicamente sobre protección presidencial.

Cueto asegura categórico, "Lo que sí vimos es que no había seguridad", y añade, "No se ve ningún anillo inmediato, ni previo, ni durante ni después de la acción" de agresión; el exagente agrega, "Se ve una señora Fernández desprotegida, inclusive, inmediatamente después del supuesto acto de agresión, ella se queda, es más, ella tiene poca reacción de lenguaje corporal, se queda en el lugar; no hay una evacuación o extracción de ella del medio físico, del ambiente, que es lo primer que se hace, que es sacar a la persona, en este caso al ejecutivo se saca del lugar para evitar que hayan otros disparos de otra persona, etcétera, pero se extrae de distintas maneras, y no vimos eso, al contrario, la señora Fernández se quedó in situ y estuvo firmando autógrafos y estuvo compartiendo con las personas alrededor de ella, y eso es sumamente significativo en un operativo como este, en el cual hubo un atentado, un magnicidio en contra de ella".

