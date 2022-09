Muere Frank Drake, astrofísico responsable del primer mensaje enviado a extraterrestres

CALIFORNIA.- Frank Drake, uno de los principales expertos en el campo de la astrofísica durante la segunda mitad del siglo XX, falleció este 2 de septiembre en su hogar en Aptos, California (Estados Unidos).

Drake de 92 años de edad fue un pionero en la búsqueda de vida inteligente en otros planetas con la creación de la “ecuación de Drake”, aunque también alcanzó otros logros en la astrofísica durante los años 50’s.

La noticia de la muerte de Frank Drake fue confirmada por su hija, la doctora Nadia Drake, en redes sociales.

He was there when I entered this world, and I was there when he left:



Frank D Drake, May 28, 1930 - September 2, 2022.



Rest among the stars, my sweetest Papa D. You will always be my brightest star.



