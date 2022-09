Una millonaria herencia, móvil del brutal crimen contra la niña Diana Marcela

El 7 de abril de 1994, en Bogotá, capital de Colombia, Saúl madrugó para seguir a Carmen Galán y a su hija Diana Marcela Caldas, de tan solo 6 años, cuando salieran de su apartamento en el barrio La Soledad hacia el colegio de la niña.

En la esquina de la calle 43 con carrera 21 A, a una cuadra del Park Way en Bogotá. Él las sorprendió, sacó su arma con sigilo, disparó y ellas cayeron justo a las 7 de la mañana.

Diana Marcela murió al instante tras el brutal disparo que recibió en su rostro. Carmen recibió el disparo en la región occipital de su cabeza y quedó tendida en el suelo, pero no falleció.

El cuerpo de la niña quedó en el pavimento en posición fetal. A un lado, como describió la prensa de ese entonces, su maletín azul, sus cuadernos, sus lápices y los cuentos infantiles que llevaba a su colegio, el Alfonso López. Carmen fue trasladada de urgencias a la Clínica Palermo, donde ingresó con una herida que le causó muerte cerebral.

El sicario, un hombre de baja estatura, flaco y con pecas en su rostro, huyó entre los matorrales que circundan el Park Way y el río Arzobispo. Segundos después, tras el asombro del asesinato, dos policías bachilleres que caminaban por la zona terminaron persiguiéndolo. Saúl les disparó, intentó asesinarlos; sin embargo, en su huida dejó caer el arma. Los policías lo alcanzaron y lo capturaron.

Diana Marcela Caldas era la hija más pequeña y la adoración de José del Carmen Caldas Tunjo, un boyacense que amasó, según la prensa, una fortuna calculada en 10 millones de dólares para 1992, año en el que falleció por una afección hepática.

Dentro de su fortuna tenía edificios, hoteles, urbanizaciones, cultivos y hasta vendía oro. Él era analfabeta, pero con una habilidad innata para los negocios envidiable. Su riqueza también fue creciendo de la mano de las casas prestamistas, por lo que se convirtió en un conocido agiotista en Bosa y hasta en Buenaventura.

José del Carmen, falleció a los 62 años, dejó cinco hijos con su primera esposa María Sonia González. Para el momento de su muerte, los cuatro hombres y la mujer de esa relación ya eran profesionales o estaban a punto de terminar sus estudios en prestigiosas universidades de Bogotá.

Iván Raúl, por ejemplo, era médico de la Javeriana y Armando ya había terminado materias de Derecho en el Externado. José Jairo, Sonia Yanet y Edgar estaban por culminar sus carreras.

Cuando Armando finalizó materias, él le regaló una tractomula. El joven empezó a ganar buenas sumas de dinero con su tractomula. Sin embargo, cometió el error de empezar a contrabandear artículos de todo tipo. Un día, con el camión atestado de esos elementos, fue detenido llegando a Bucaramanga.

José del Carmen le consiguió un abogado en una oficina; ahí conoció a Carmen Galán, quien trabajaba como secretaria y quien era al menos 30 años menor que él.

Entre las idas y vueltas que José del Carmen hacía cada semana a Bucaramanga, el curtido comerciante se enamoró y empezó una relación con Carmen, al punto de que la llevó a vivir en Bogotá y dejó a su esposa Sonia, con quien llevaba más de 30 años.

El romance de José del Carmen no era bien visto por sus hijos mayores, pero el hombre era feliz y se dedicó a viajar con su pareja hasta que años más tarde, en 1987 nació Diana Marcela, a quien puso a vivir como una princesa en un apartamento del barrio La Soledad, incluso le regaló un Mercedes Benz siendo todavía una bebé.

De ese apartamento en La Soledad, madre e hija salieron el día del ataque. Saúl, de apenas 18 años, fue trasladado por los policías a una estación, donde llegó con rapidez un abogado contratado para su defensa y le realizaron una primera indagación que quedó prácticamente en blanco.

La conmoción del país por el crimen, que tocó todas las fibras de la sociedad, causó que se hiciera el máximo de presión a la justicia, con una Fiscalía que apenas llevaba unos años en las labores investigativas. El caso era uno de sus grandes retos.

La poca información que había sobre Saúl cuando fue trasladado a Paloquemao era la de un hombre semianalfabeta, quien a duras penas dibujaba su nombre y los números. Dijo que vivía en las calles, debajo de los puentes y que allí lo contrataron para asesinar a madre e hija. Saúl, afirmó que su nombre se lo había puesto él mismo. No registraba antecedentes con esa identidad.

El caso fue asignado personalmente por el fiscal general Gustavo de Greiff a Gregorio Oviedo, quien tomó las riendas de la investigación el 13 de abril, con la misión de obtener resultados efectivos. La presión aumentó con la muerte de Carmen Galán en la Clínica Palermo el 14 de abril. Saúl, en tanto, fue enviado a la cárcel La Modelo.

Antes de ese traslado, el fiscal Oviedo encerró a Saúl en su despacho, donde le entabló una charla disuasiva, no se grabó ni un minuto, pero sí lo anotó todo en su cabeza, con el deseo de que el joven entrara en confianza.

Del diálogo, Oviedo obtuvo la información de que Saúl tenía una novia llamada Mery, quien a su vez tenía dos hermanos, uno carpintero y el otro mesero. Todos vivían juntos al sur de Bogotá. Posteriormente, con el abogado Arturo Velásquez, quien defendía al señalado asesino, se amplió la indagatoria.

El fiscal pidió los mejores recursos para la época y le asignaron cuatro de los más audaces investigadores del CTI, entre ellos Fernando y Edilbrando. La primera orden a ellos fue la de capturar a los hermanos de Mery. No había elementos para culparlos en el crimen, pero usó esa herramienta de presión para que Mery llegara en su defensa. Las detenciones ocurrieron el 16 de abril y al mediodía la joven, de unos 21 años, ya estaba en las oficinas preguntando por sus familiares.

El fiscal, en una entrevista exclusiva para El Tiempo 28 años después del crimen, reconstruyó en esta historia los hechos claves de la investigación.

Los hermanos de Mery duraron un par de días en prisión. Mientras que los investigadores del caso empezaron a ganarse la confianza de la joven, una mujer robusta, de pelo largo y tono de piel blanco. La trataban como una reina. En el taxi que los investigadores usaron para el caso la llevaban a donde deseaba, incluso la trasladaban a La Modelo para que visitara a su novio.

Entre chiste y chanza, estaban indagando sobre cómo era Saúl, con quién hablaba o qué hacía a diario. Y así, tras días de ese trato especial, Mery mordió el anzuelo.

– Lo único que tengo es esto – les dijo la joven cuando les entregó una tarjeta de presentación personal de un abogado.

Al respaldo, esa tarjeta tenía unos números telefónicos y unos nombres casi borrosos. Era la letra de Saúl, unos garabatos difíciles de entender, pero que se convirtieron en la pista fundamental de la investigación.

''Saúl llamaba mucho a ese par de números'' – les confirmó Mery.

Con esa información los investigadores descifraron los dos números y sus nombres. Uno decía Lucho; el otro, Óscar. Luego de obtener estos detalles empezaron a indagar quién era el Lucho anotado en la tarjeta. El número telefónico correspondía al de un inquilinato en una casa de Bosa, donde descubrieron que vivía un tal Luis Crisanto Vásquez Veloza.

El otro número, el cual estaba marcado con el nombre de Óscar, correspondía al de una casa en Suba, donde vivía un contador ejecutivo de una multinacional, cuya hija llamada Grace estudiaba en la Universidad de la Sabana, pero había estado en prisión, en el Buen Pastor, por el hurto de obras de arte. Se comprobó que esa joven era novia de un muchacho llamado Óscar de Jesús Vallejo.

El Lucho y el Óscar nombrados en la tarjeta estaban plenamente identificados, pero ¿qué tenían que ver con el crimen?

En las ampliaciones de Saúl también empezaron a aparecer los nombres de Lucho, de Óscar y un hombre con una cicatriz grande en la cara, de quien dijo que había estado en prisión. También mencionó que los contrató un odontólogo o un médico. Con esa confesión, Oviedo empezó a hilar finamente las pesquisas y a llenar el tablero de cómo fue organizado en crimen.

En una de las visitas de Mery a prisión, la mujer les entregó una carta que le había dado Saúl. Su tono era amenazante.

– ‘Tumbao’, solo me dieron 60 mil pesos, con eso escasamente le compro un carro de perros a Mery. Si no me da más, recuerde que yo sé que tiene dos hijos – recordó Oviedo que decía la carta de Saúl.