Muere la reina Isabel II. Resurgen vídeos de campaña contra la monarquía de Liz Truss, nueva primera ministra

LONDRES.- Este 8 de septiembre muere la reina Isabel II a sus 96 años de edad tras 70 años de reinado, el más extenso de la historia del Reino Unido, cuya nueva primera ministra Liz Truss solía ser una opositora de la monarquía.

Con tan solo 19 años de edad, Liz Truss militaba en el Partido Liberal Demócrata de Brighton con el cual encabezó una campaña para la erradicación de la monarquía en el Reino Unido, a la cual calificó como “vergonzosa”.

Los vídeos de las entrevistas de Liz Truss en 1994 donde abiertamente se opone a la monarquía se divulgaron por primera vez el pasado 6 de septiembre cuanto tomó el cargo de Primer Ministro y conoció a la fallecida reina Isabel II.

En 1994, Liz Truss declaró ante la cadena ITV News que la monarquía como institución era “vergonzosa” y que el partido rechazaba la idea de que alguien “naciera para gobernar”.

“No estoy en contra de ninguno de ellos personalmente. Estoy en contra de la idea de que las personas pueden nacer para gobernar; de que las personas, debido a la familia en que nacen, pueden ser el jefe de Estado de nuestro país, creo que eso es vergonzoso”.

In this clip from 1994, Leeds student Liz Truss tells ITV News the idea of the monarchy is 'disgraceful'.



Today she meets the queen to be appointed as the new PM. pic.twitter.com/FO9WaJRSbO