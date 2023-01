Hallan más documentos de Biden

WASHINGTON.— Los asistentes del presidente Joe Biden encontraron un nuevo lote de documentos clasificados en un segundo lugar asociado con el mandatario estadounidense, según una persona familiarizada con la situación, la segunda revelación en tres días de su retención de archivos gubernamentales que datan de su vicepresidencia, informó ayer el “New York Times”.

No está claro dónde o cuándo se recuperaron los documentos. Pero los ayudantes de Biden registran varios lugares desde noviembre, cuando sus abogados descubrieron un puñado de documentos clasificados, que incluían materiales informativos sobre países extranjeros, cuando estaban cerrando una oficina de expertos en Washington.

El descubrimiento del segundo lote fue informado anteriormente por NBC News el miércoles.

Un vocero de la Casa Blanca y un integrante del equipo legal de Biden no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios del “New York Times”.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar también.

La nueva revelación seguramente intensificará los ataques republicanos contra Biden, quien calificó al expresidente Donald J. Trump de irresponsable por acumular documentos confidenciales en su club privado y residencia en Florida.

Esta semana, el nuevo presidente republicano del comité de supervisión de la Cámara emitió una solicitud de gran alcance a la Administración Nacional de Archivos y Registros, que se supone que debe recibir todos los materiales altamente confidenciales después de que una administración deja el cargo, para documentos y correspondencia.

Anteayer, Biden dijo a periodistas en Ciudad de México que estaba sorprendido al saber en noviembre que sus abogados encontraron documentos gubernamentales clasificados en su antigua oficina en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global.

Sostuvo que su personal cooperó plenamente con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia, que está examinando el asunto.

Los documentos que los abogados de Biden devolvieron voluntariamente a los archivos en noviembre no habían sido registrados como desaparecidos. No está claro si los archivos habían marcado el nuevo material.

Un vocero de los archivos no hizo comentarios.

“Después de que me informaron sobre el descubrimiento, me sorprendió saber que hay registros del gobierno que fueron llevados a esa oficina”, dijo Biden en México. “Pero no sé qué hay en los documentos”, agregó.

La revisión del Departamento de Justicia, realizada por el fiscal federal designado por Trump en Chicago, tiene como objetivo ayudar al fiscal general Merrick B. Garland a decidir si designa un abogado especial, como el que investiga el hecho de que Trump no devolvió todos los documentos confidenciales que tenía guardado en Mar-a-Lago, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Garland ha sido informado sobre la investigación, según una persona familiarizada con la situación, aunque no está claro si ha tomado una decisión.— “The New York Times”