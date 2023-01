Reto viral de TikTok cobra la vida de otro menor: Una argentina, la nueva víctima

ARGENTINA.- Un reto en TikTok cobró la vida de otra persona, la víctima fue una niña de 12 años en Argentina, que habría realizado el reto conocido como "blackout challenge" o "desafío del apagón", durante una videollamada con otros adolescentes de su mismo colegio.

El cuerpo de la joven, identificada como Milagros, fue hallado por padre en su casa de Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, el viernes último. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de muerte fue una asfixia mecánica por ahorcamiento.

Laura Luque, tía de la víctima, aseguró en un reportaje a Radio 2, un medio argentino,: “Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal” en la red TikTok, explicó. Así, la muerte de Milagros, considerada un suicidio por las autoridades, habría sido transmitida entre sus compañeros de escuela.

La tía de Milagros, así como su familia, creen que la menor fue incentivada a realizar el reto que le costó la vida. Aunque en la investigación que lleva a cabo el fiscal Ledesma, por el momento, no se detectaron signos de violencia externa o de intervención de terceros.

Por su parte los investigadores que llevan del caso creen que la instigación a la muerte podría ser difícil de probar, más aún si fue realizada por menores. La hipótesis, por lo pronto, apunta a un suicidio sin responsabilidad penal alguna.

La tía de la menor también reveló que durante el reto, la joven “Pudo zafar la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no, ella no se pudo quitar la soga. A mí no me lo dicen, se lo dicen creo que al papá y el papá se lo comenta a mi hermana”. “Seguimos sin entender por qué lo hizo”, agregó.

" Algo más pasó, Milagros era una nena sana''.

Blackout challenge: Varios menores han muerto por el desafío del apagón

En 2021 un niño de 9 años de edad murió en Tijuana, Baja California, al intentar realizar dicho reto de TikTok. La víctima fue identificada como Matías Ismael, paramédicos y policías municipales hallaron a Matías Ismael con una manguera atada a su cuello y pegada a una barda.

De acuerdo con los testimonios, informaron medios locales, la víctima jugaba con otros niños de la colonia, a quienes les dijo que regresaría después de hacer el blackout challenge.

También en 2021 en Italia, una niña llamada Antonella también fue encontrada muerta con un cinturón en el cuello tras haber participado en el Blackout Challenge. En Estados Unidos, dos niñas de 8 y 9 años también fueron víctimas del desafío viral y TikTok fue demandada por las familias de las menores, que alegaron que los algoritmos “peligrosos” de la aplicación son los culpables de la muerte de sus hijas.

Lalani Erika Renee Walton, recibió un móvil para su octavo cumpleaños y rápidamente se hizo adicta a ver videos de TikTok, publicaba videos bailando para hacerse famosa y creyó que con practicar el Reto del Apagón se haría más popular. Murió el 15 de julio de 2021.